फैक्ट चेक: सुप्रिया श्रीनेत ने ‘कैमरा ऑन एक्टिंग चालू’ वाला तंज राहुल गांधी नहीं बल्कि PM मोदी के लिए किया था

कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत अक्सर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करती रहती हैं. लेकिन अब उनके एक कथित ट्वीट के साथ एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता राहुल का मजाक उड़ाया है.

इस वीडियो में दिखता है कि राहुल गांधी किसी समाधि की परिक्रमा कर रहे हैं और उनके साथ चल रहा कैमरामैन इसे रिकॉर्ड कर रहा है. वीडियो के साथ ही सुप्रिया श्रीनेत का एक कथित ट्वीट है जिसमें लिखा है, “कैमरा ऑन ऐक्टिंग चालू. सही बात है- सार्वजनिक आचरण का उत्कृष्ट उदाहरण.”

ये वीडियो ट्विटर के भी जमकर वायरल हो रहा है.

इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने पाया कि सुप्रिया के नाम पर वायरल ट्वीट फर्जी है. असली ट्वीट उन्होंने राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 21 दिसंबर को किया था. इस ट्वीट को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि ‘वीर भूमि’ की परिक्रमा करते हुए राहुल गांधी के वीडियो के साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है. जबकि उन्होंने इस ट्वीट के साथ जो वीडियो शेयर किया था वो 28 अगस्त को पीएम मोदी के गुजरात के एक कार्यक्रम का था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल गांधी 26 दिसंबर को महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के साथ-साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधियों पर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे

राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचे राहुल गांधी, नेहरू-इंदिरा-वाजपेयी को भी देंगे श्रद्धांजलि - Rahul Gandhi Visit Samadhis Veer Bhumi Shakti Sthal Shanti Van RajghatVijay Ghat Sadaiv Atal ntc - AajTak

भारत जोड़ो यात्रा अब अगले 9 दिन तक बंद रहेगी. उसके बाद यात्रा 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश से शुरू होगी और तीन जिलों को कवर करेगी.



उन्होंने जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ-साथ अपने पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी की समाधि ‘वीर भूमि’ पर भी श्रद्धांजलि दी.

इसी बीच जब वो राजीव गांधी की समाधि की परिक्रमा कर रहे थे तब एक कैमरामैन उनके साथ-साथ चलते हुए उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था.

Watch: Congress MP Rahul Gandhi pays tribute to former Prime Minister Rajiv Gandhi at Veer Bhumi



NDTV's Arvind Gunasekar reports pic.twitter.com/X97sWbCbs5