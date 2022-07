फैक्ट चेक: पीएम मोदी ने नहीं किया पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के अभिवादन को नजरअंदाज, वायरल क्लिप अधूरी है

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में 23 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया. इस समारोह में उप-राष्ट्रपति वैंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला समेत कई सांसद मौजूद थे.

इस समारोह के बाद सोशल मीडिया पर इसकी छह सेकेंड की एक क्लिप वायरल होने लगी. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस क्लिप के आधार पर आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के अभिवादन को नजरअंदाज किया.

इस वीडियो क्लिप को देखकर ऐसा लगता है कि रामनाथ कोविंद हाथ जोड़े हुए पीएम मोदी की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन मोदी उनकी ओर देख तक नहीं रहे हैं.

एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्विटर पर इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, “एक समय था जब ... राष्ट्रपति को कैमरे से ज़्यादा महत्व दिया जाता था.”

फेसबुक पर भी इस क्लिप को खूब शेयर किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा, “जब फोटोग्राफ पूर्व राष्ट्रपति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो.”

यही नहीं, इस क्लिप को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया. संजय सिंह ने लिखा, “ऐसा अपमान Very Sorry Sir ये लोग ऐसे ही हैं, आपका कार्यकाल ख़त्म अब आपकी तरफ़ देखेंगे भी नहीं.”

कांग्रेस के नेता वीरेंद्र चौधरी ने भी इसे ट्वीट करते हुए लिखा, “कैमेराजीवी शब्द असंसदीय तो नहीं है। मोदी जी आपका ध्यान किधर है. मैं इधर हूं.”

‘आजतक’ की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि जो क्लिप वायरल हो रही है वो असल वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा है. पूरे वीडियो में मोदी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद का अभिवादन करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं.

कैसे पता चली सच्चाई?

पूर्व राष्ट्रपति के विदाई समारोह का पूरा वीडियो Narendra Modi यूट्यूब चैनल () पर 23 जुलाई को अपलोड किया गया था. इस वीडियो में रामनाथ कोविंद हाथ जोड़ कर तमाम मेहमानों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. जब वो इसी तरह से पीएम मोदी का अभिवादन करते हैं तब मोदी भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं. इसके बाद जब कोविंद बाकी मेहमानों का अभिवादन करते हैं तब मोदी दूसरी ओर देखने लगते हैं.

इस पूरे वाकये की रिकॉर्डिंग ‘संसद टीवी’ के यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है. पीएम मोदी को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद का अभिवादन करते हुए असली वीडियो में 58वें सेकंड पर देखा जा सकता है. लेकिन वायरल क्लिप में जानबूझ कर इस पूरे वीडियो के बजाय उसमें से सिर्फ छह सेकंड के हिस्से को शेयर किया जा रहा है.

इस समारोह में पीएम मोदी के पूर्व राष्ट्रपति का अभिवादन करने की तस्वीर को राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है.

