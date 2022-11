फैक्ट चेक: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के मुस्लिम धर्मस्थल जाने की ये तस्वीरें मोदी सरकार के कार्यकाल की ही हैं

हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है. इस राज्य में जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं, वहीं पार्टी के स्टार प्रचारक माने जाने वाले राहुल गांधी 'भारत जोड़ो यात्रा' में व्यस्त हैं.

इसी बीच इन दोनों पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर चार तस्वीरों का एक कोलाज वायरल हो गया है. ऐसा कहा जा रहा है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले ये दोनों इस्लामिक कपड़ों में नजर आते थे और मुस्लिमों के धर्म स्थलों में ही जाते थे. वहीं, पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ये सनातनी परिधानों में नजर आते हैं और मंदिरों में जाते हैं.

इस कोलाज की हेडलाइन है, 'क्या से क्या हो गया देखते देखते'. इसकी पहली तस्वीर में राहुल गांधी सफेद रंग की मुस्लिम टोपी में नजर आ रहे हैं. उन्होंने गले में हरे रंग का कपड़ा डाला हुआ है वहीं, दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी गले में हरा कपड़ा डाले दिख रही हैं. उन्होंने दुआ करने के अंदाज में हाथों की मुद्रा बनाई हुई है. इन दोनों तस्वीरों के साथ लिखा है, 'पहले'.

तीसरी तस्वीर में राहुल गाधी भगवा रंग की सिख पगड़ी और पीले परिधानों में नजर आ रहे हैं. इसी तरह, चौथी तस्वीर प्रियंका गांधी की है जिसमें उन्होंने डमरू के डिजाइन वाला त्रिशूल हाथ में पकड़ा हुआ है. इन दोनों तस्वीरों के साथ लिखा है, 'अब'.

नीचे लिखा है, 'फिर भी लोग पूछते हैं मोदी के आने से बदला ही क्या है?'

एक फेसबुक यूजर ने इस कोलाज को शेयर करते हुए लिखा, "क्या से क्या हो गया देखते-देखते!"

बीजेपी नेता अरुण यादव ने भी इस कोलाज को शेयर किया. पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने पाया कि वायरल कोलाज की चारों तस्वीरें मोदी सरकार के कार्यकाल की ही हैं. जहां राहुल और प्रियंका गांधी की इस्लामिक धर्म स्थलों वाली तस्वीरें साल 2018 और 2019 की हैं, वहीं राहुल की पगड़ी पहने हुए और प्रियंका की त्रिशूल लिए हुए तस्वीरें इसी महीने की हैं.

इसके अलावा, राहुल गांधी के हाल-फिलहाल में मुस्लिमों के धार्मिक स्थल जाने की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं.

क्या है पहली फोटो की कहानी?

कोलाज की पहली तस्वीर मई 2018 की है, जब राहुल गांधी ने बेंगलुरु स्थित हजरत तवक्कल मस्तान शाह की दरगाह में शिरकत की थी. रिवर्स सर्च करने पर ये हमें कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर मिली. यहां इसे नौ मई, 2018 को पोस्ट किया गया था.

Congress President @RahulGandhi visited the Dargah of Hazrat Tawakkal Mastan Shah in Bengaluru. #JanaAashirwadaYatre #CongressMathomme pic.twitter.com/GTqZeZKH2E