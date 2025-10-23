scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: पुलिस टॉर्चर के इस ‘लीक्ड’ वीडियो की ये है सच्चाई

दावा किया जा रहा है कि वीडियो किसी थाने का है जो लीक हो गया है. साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो में पुलिसकर्मी जिसके साथ मारपीट कर रहा है वो एक महिला है. सरकार पर तंज करते हुए लोग लिख रहे हैं - “ये महिलाओं को सुरक्षा देने वाली हमारी सरकार है.”

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस वाले एक महिला पर अत्याचार कर रहे हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये किसी असली घटना का नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो है. इसमें दिख रहे लोग एक्टिंग कर रहे हैं.

पुलिस अत्याचार का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी, एक व्यक्ति के बाल पकड़कर उसे घूंसे मारता दिख रहा है. पास में एक अन्य पुलिसकर्मी भी घूमता दिख रहा है.

कुछ लोग तो पुलिस की इस करतूत के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये किसी असली घटना का नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो है. इसमें दिख रहे लोग एक्टिंग कर रहे हैं.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को गूगल लैंस से सर्च करने पर हमें ऐसा ही एक वीडियो “haunted_guru_ji_fan_page” नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पर मिला. इस पेज के बायो के मुताबिक, इसे “haunted_guruji_1137” नाम का एक दूसरा इंस्टाग्राम पेज मैनेज करता है.

“Haunted_guruji_1137” नाम के इस पेज पर मौजूद वीडियो से ये साफ समझ आता है कि ये किसी कंटेंट क्रिएटर का पेज है.

इस पेज के बायो में “Haunted Guru Ji” नाम के एक यूट्यब चैनल का लिंक भी दिया गया है. इस यूट्यूब चैनल पर वायरल वीडियो के लंबे वर्जन को 6 सितंबर को शेयर किया गया था. करीब 16 मिनट लंबे इस वीडियो का टाइटल है, “AGHORI TANTRIK | अंतिम संस्कार से पहले शरीर को खाने आ गया | NABALIK KI NARBALI | पंगा पड़ गया भारी”.

इस वीडियो में वायरल वीडियो वाला हिस्सा 7 मिनट 45 सेकंड पर देखा जा सकता है.

वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है. इसमें साफ लिखा है कि ये वीडियो मनोरंजन और लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है. साथ ही वीडियो में पिटाई खा रहा व्यक्ति एक आदमी ही है, न कि कोई महिला.

इस चैनल पर वायरल वीडियो जैसे नकली पुलिस के कई और वीडियो भी देखे जा सकते हैं.

कुल मिलाकर एक स्क्रिप्टेड वीडियो को असली बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
