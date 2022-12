फैक्ट चेक: मोदी और उनकी मां की ये तस्वीर बतौर सीएम उनके पहले शपथ ग्रहण की नहीं है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 30 दिसंबर को 100 साल की उम्र में निधन हो गया. पीएम मोदी अक्सर अपनी मां से मिलने गुजरात जाया करते थे और आपने उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी खूब देखी होंगी. मोदी को पीएम बने साढ़े सात साल हो चुके हैं और इससे पहले करीब 13 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे लेकिन किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मोदी और उनकी मां की तस्वीरें कम ही देखने को मिली हैं.

लेकिन अब सोशल मीडिया पर इन दोनों की सार्वजनिक कार्यक्रम की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसके साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सात अक्टूबर, 2001 को उस वक्त ली गई थी जब मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब उनके शपथ ग्रहण समारोह में माँ हीराबेन शामिल हुई थी. यह उसी दिन (7 OCT, 2001) की प्यारी तस्वीर है.”

इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने पाया कि वायरल तस्वीर पीएम मोदी और उनकी मां की जरूर है लेकिन ये साल 2001 में नहीं बल्कि 1992 में ली गई थी. उस वक्त मोदी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बीजेपी की ‘एकता यात्रा’ पूरी करके अहमदाबाद वापस लौटे थे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

रिवर्स सर्च के जरिए हमें ये तस्वीर ‘Modiarchive’ नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर मिली.

इस हैंडल पर पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी तस्वीरें शेयर की जाती हैं. 30 दिसंबर को इस हैंडल से पीएम मोदी और उनकी मां की कुछ तस्वीरें शेयर की गईं. वायरल तस्वीर भी इन्हीं तस्वीरों में से एक है. इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक 30 जनवरी,1992 को अहमदाबाद में ‘एकता यात्रा’ से वापस लौटे मोदी और बाकी बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया था. इस मौके पर हीराबेन ने मोदी के माथे पर तिलक भी लगाया था.

30th January, 1992: The day after Modi returned from the Ekta Yatra, a grand civic felicitation was held in Ahmedabad in honor of all Ekta Yatris.



It was one of the first times his mother Heera Ben Modi appeared in public. She applied a Tilak to his forehead.