फैक्ट चेक: पीएम मोदी के दौरे से पहले बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प? घटना 2022 की है

प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को कोलकाता का दौरा करने वाले हैं. इस दौरान वो 5200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

लेकिन, क्या इस दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की बंगाल पुलिस से झड़प हो गई? सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है.

वीडियो में लोगों की भीड़ कुछ पुलिसकर्मियों को डंडों से मारती हुई दिख रही है. इनमें से एक पुलिस वाला खुद को शील्ड से बचाते हुए इन लोगों पर जवाब में डंडे बरसाता नजर आ रहा है. वहीं, दूसरा पुलिसकर्मी अपनी जान बचा कर भागता दिख रहा है. हमलावरों में से कुछ ने केसरी रंग के कपड़े पहने हैं, और कुछ के हाथों में बीजेपी का झंडा भी नजर आ रहा है.

#trendingnews #LatestNews जैसे हैशटैग के साथ वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “मैं कुछ कहूंगा तो विवाद हो जायेगा लेकिन उपद्रियो के हाथ में #भाजपा का झंडा है. पश्चिम बंगाल में इन गुंडों से पुलिस सुरक्षाबल तो सुरक्षित नहीं है और कहते हैं की हिन्दू खतरे में है.”

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो है तो पश्चिम बंगाल का ही लेकिन 2022 का है, हाल फिलहाल का नहीं.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इससे जुड़ा 13 सितंबर, 2022 का एक X पोस्ट मिला. इसमें बताया गया है कि एक प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर चोटिल हो गए. इतना तो यहीं साफ हो गया कि ये वीडियो करीब तीन साल पुराना है.

An assistant commissioner of #KolkataPolice grievously injured in today’s protest rally in the city. pic.twitter.com/1erZNeeJAY — Sreyashi Dey (@SreyashiDey) September 13, 2022

इसके बाद हमें इस घटना से जुड़ी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. इनके मुताबिक 13 सितंबर, 2022 को बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ ‘नबन्ना चलो’ मार्च निकालने की तैयारी की थी. लेकिन, पुलिस को इसकी जानकारी पहले ही हो गई थी और उन्होंने हावड़ा से सचिवालय की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी थी.

बैरिकेडिंग पार करने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी. पुलिस ने वॉटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे, जिससे भड़क कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस झड़प में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए थे और असिस्टेंट कमिश्नर देबजीत चटर्जी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था. पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में उस दिन 13 लोगों को गिरफ्तार किया था. मामले को लेकर जेपी नड्डा ने पांच सदस्यीय जांच टीम को बंगाल भेजा था.

Advertisement

Hon'ble CM of West Bengal and our Hon'ble Chairperson Smt @MamataOfficial met with Shri Debjit Chatterjee who sustained serious injuries during @BJP4Bengal's so-called "peaceful protest", at SSKM today.



We pray for his speedy recovery! pic.twitter.com/HkTpgb8mJ9 — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) September 19, 2022

साफ है, सितंबर 2022 में पश्चिम बंगाल में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के पुराने वीडियो को हाल का बताकर शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----