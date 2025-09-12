फैक्ट चेक: राहुल गांधी पर खड़गे का एडिटेड बयान वायरल, कुछ ने माना सही तो कुछ ने मजाक में किया शेयर

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो कथित तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे.

वायरल वीडियो में खड़गे को एक भाषण के दौरान ये कहते हुए सुना जा सकता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे. खड़गे आगे कहते हैं कि इनकी आदत है, अगर आकाश में चील उड़ती है तो ये कहते हैं कि भैंस उड़ रही है.

अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस वीडियो को मजाक के तौर पर शेयर कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष अपने नेता को बुरा-भला बोल रहे हैं.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दो अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर इसे बनाया गया है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें खड़गे के इस भाषण का पूरा वीडियो कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब चैनल पर मिल गया. डिसक्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो छत्तीसगढ़ के रायपुर में 7 जुलाई, 2025 को हुई एक जनसभा का है.

इस भाषण में खड़गे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के वक्त हुई जांच एजेंसियों की रेड का जिक्र करते हैं. वो कहते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस के अधिवेशन को फेल करने के लिए इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़वाए.

आगे वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री समेत हमारे सभी नेताओं को डराने की कोशिश की गई. अगर हमारे ये नेता कमजोर होंगे तो छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी भी कमजोर होगी और अगर यहां पार्टी कमजोर होगी तो दिल्ली में भी कमजोर हो जाएगी. इसके बाद वायरल वीडियो वाला हिस्सा आता है, खड़गे कहते हैं - “अगर पार्टी कमजोर होगी तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे. यही उनकी मंशा थी.”

यानि साफ है कि 1 घंटा 5 मिनट 35 सेकंड पर खड़गे के भाषण का ये हिस्सा गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जा रहा है.

इसके ठीक बाद खड़गे नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए सवाल करते हैं कि इस मामले में क्या हुआ, क्या निकला, कितने पैसे मिले? वीडियो में 1 घंटा, 6 मिनट 45 सेकंड पर खड़गे कहते हैं, “कांग्रेस को हमेशा ये लोग बदनाम करते हैं. इनकी आदत है, अगर आकाश में चील उड़ती है तो ये कहते हैं कि भैंस उड़ रही है. ये इनकी आदत है और ये लोग डराने की कोशिश करते हैं.” वायरल वीडियो के इस दूसरे हिस्से में खड़गे बीजेपी पर तंज कर रहे थे.

यानि साफ है कि खड़गे के भाषण के दो अलग-अलग हिस्सों को इस तरह से जोड़ा गया है जिससे लगे कि वो अपने ही नेता के खिलाफ बोले.

रिपोर्ट: अभिषेक पाठक

