फैक्ट चेक: प्रेमिका के पति को देखकर भागा प्रेमी? इस वीडियो की हकीकत कुछ और है 

आजकल विवाहेतर संबंधों से जुड़ी तमाम खबरें सामने आ रही हैं. और इसी कड़ी में अब एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें किसी इमारत की छत पर अंडरवियर पहने एक आदमी को घूमते देखा जा सकता है.

चंद सेकेंड बाद ये आदमी केबल से लटक कर इमारत के दूसरी तरफ चला जाता है. नीचे लोगों की भीड़ भी दिख रही है जो आदमी को देखकर हल्ला मचा रही है.

वीडियो को भारत का बताया जा रहा है. साथ में कहा जा रहा है कि ये आदमी अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. लेकिन इसी बीच महिला का पति आ गया और शख्स को बिना कपड़ों के ही भागना पड़ा.

वीडियो को शेयर करते हुए लोग कैप्शन में लिख रहे हैं, “शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी,पति के आते ही बिना कपड़ों के बालकनी से भगा प्रेमी..लगता है भारत का नाम डुबाकर ही मानेंगे ये चढ्ढीधारी लोग”.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि इंडोनेशिया का है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर ये हमें वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट Newsflare पर मिला. यहां इसे 17 फरवरी, 2025 को शेयर किया गया था. यहां बताया गया है कि ये घटना इंडोनेशिया के दक्षिणपूर्व सुलावेसी प्रांत के बाउबाउ शहर की है. जिस इमारत पर ये शख्स घूम रहा था वो कलीस्ता बीच नाम का एक होटल था.

Advertisement

इस आदमी को बाद में पकड़ लिया गया था. इंडोनेशिया के और भी कई मीडिया आउटलेट्स ने इस घटना के बारे में खबरें छापी थीं. इनमें बताया गया है कि ये आदमी इमारतों पर भागते-भागते नीचे गिर गया था. इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी. लेकिन इसी बीच वहां पुलिस आ गई थी और शख्स को पकड़ ले गई थी.

इन खबरों में ये कहीं नहीं लिखा कि ये आदमी अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था और फिर उसे भागना पड़ा.

पुलिस का कहना था कि आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी. वो डिप्रेशन से गुजर रहा था. शख्स कलीस्ता बीच होटल में ही रुका हुआ था. गूगल स्ट्रीट व्यू पर हमें इंडोनेशिया में स्थित ये होटल भी मिल गया.

यहां ये बात साफ जाती है कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है.

---- समाप्त ----