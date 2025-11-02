scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: लंगड़ाकर चल रहे इन युवकों का ये हाल यूपी पुलिस ने नहीं किया

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ हथकड़ी लगे आरोपी लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा था कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस का है और पुलिस ने बदमाशों की ये हालत की है.

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि इन बदमाशों का यूपी पुलिस ने क्या हाल किया.
सच्चाई
वीडियो का यूपी पुलिस से कोई लेना-देना नहीं है. ये पिछले साल का गुजरात के वडोदरा का वीडियो है.

उत्तर प्रदेश की पुलिस बदमाशों पर कार्रवाई को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती है. आए दिन ऐसे वीडियो आते रहते हैं जिनमें कथित हुड़दंगी पुलिस गिरफ्त में लंगड़ाकर चलते दिखते हैं. 

ऐसा ही एक वीडियो (  ) अभी भी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी, कुछ लोगों को सहारा देकर चलते देखे जा सकते हैं. इन लोगों के हाथों में हथकड़ी बंधी है और मुंह ढके हैं. ऐसा लग रहा है इन लोगों को चलने में तकलीफ है.

दावा किया जा रहा है कि इन बदमाशों की ये हालत यूपी पुलिस ने की है. 

एक इंस्टाग्राम यूजर  ने वीडियो के साथ लिखा, “योगी बाबा की नई योजना... अब अबोध बालकों को पांवों पर चलना भी सिखाती है बाबा की यूपी पुलिस”. इसी कैप्शन के साथ ये फेसबुक पर भी शेयर किया गया है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो का यूपी पुलिस से कोई लेना-देना नहीं है. ये पिछले साल का गुजरात का वीडियो है. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को गूगल लेंस की मदद सर्च करने पर हमें इससे जुड़ी रिपोर्ट्स मिलीं. दिव्य भास्कर की नवंबर 2024 की खबर  में बताया गया है कि ये घटना गुजरात के वडोदरा की है. वीडियो में दिख रहे लोग, बीजेपी के एक पूर्व पार्षद के बेटे तपन परमार के मर्डर के आरोपी हैं. तपन को कथित तौर पर बाबर परमार नाम के एक हिस्ट्रीशीटर ने मारा था. 

देश गुजरात की खबर के मुताबिक, बाबर ने तपन को चाकू घोंपकर एक अस्पताल में घायल कर दिया था. बाद में उसकी मौत हो गई थी. तपन इस अस्पताल में अपने घायल दोस्तों को देखने आया था. इन दोस्तों की भी तपन के मर्डर वाले दिन बाबर के साथ मारपीट हुई थी. इसमें बाबर भी घायल हुआ था.

इसके बाद बाबर इलाज के लिए उसी अस्पताल में पहुंचा था जहां तपन के दोस्त भर्ती थे. वहां उसकी तपन से कहासुनी हो गई. बवाल बढ़ गया और बाबर ने तपन को चाकू मार दिया. ऐसे आरोप भी लगे थे कि अस्पताल में ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ था.  मामले में पुलिस न पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. 

कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो जाता है कि वायरल दावा गलत है.  

---- समाप्त ----
