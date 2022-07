फैक्ट चेक: गणपति की मूर्तियां तोड़ती मुस्लिम महिला का ये वीडियो केरल का नहीं, बहरीन का है

गणेशोत्सव इस साल 31 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाएगा. महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने हाल ही में घोषणा की, कि इस बार गणेशोत्सव और अन्य पर्वों पर कोविड-19 प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे.

इसी बीच किसी स्टोर में एक मुस्लिम महिला के गणपति की मूर्तियां पटक-पटक कर तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

ऐसा कहा जा रहा है कि ये केरल की हलिया घटना है. वीडियो किसी स्टोर का लग रहा है जहां रैक्स पर गणपति की कई सारी मूर्तियां रखी हुई हैं. बुर्का पहने हुए दो महिलाएं इन मूर्तियों के पास खड़ी हैं. एक महिला गणपति की मूर्तियों को एक-एक करके जमीन पर पटक कर तोड़ रही है और किसी विदेशी भाषा में कुछ कह रही है. पास ही मास्क लगाए हुए एक पुरुष भी खड़ा हुआ है जो देखने में स्टोर में काम करने वाला व्यक्ति लग रहा है.

एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, “केरल के इस विडियो को देखें और इसे जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें. अगर आप आज चुप रहते हैं तो हमें नुकसान होगा. क्योंकि 6 महीने के बाद इसे आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा. उँगलियाँ घुमाएँ और इसे आगे बढ़ाएँ”.

इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो न तो हाल-फिलहाल का है और न ही भारत का है. ये घटना साल 2020 में बहरीन में हुई थी.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

कीवर्ड सर्च के जरिये तलाशने पर हमें इस घटना से जुड़ी 17 अगस्त, 2020 की ‘द वीक’ की एक रिपोर्ट मिली.

रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वाकया बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर जिले का है. वहां एक 54 वर्षीया महिला ने ये कहते हुए गणपति की मूर्तियां तोड़ दी थीं कि बहरीन एक इस्लामिक देश है जहां दूसरे धर्मों के भगवानों की पूजा नहीं होनी चाहिए. इस वीडियो में वायरल वीडियो का एक स्क्रीनशॉट देखा जा सकता है.

बहरीन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस घटना के बारे में एक ट्वीट के जरिये बताया था कि वीडियो में दिख रही महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. ट्वीट में लिखा था, “जुफैर स्थित एक दुकान में तोड़फोड़ करने और एक विशेष संप्रदाय व उसके रीति-रिवाजों का अपमान करने की वजह से पुलिस ने एक 54 वर्षीया महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है.”

बहरीन के पूर्व विदेश मंत्री खालिद बिन अहमद अल खलीफा ने भी इस मामले की निंदा की थी.

बहरीन स्थित भारतीय एम्बेसी ने इस मामले पर हुई कार्रवाई को लेकर बहरीन सरकार का शुक्रिया भी अदा किया था.

