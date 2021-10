फैक्ट चेक: गांधी जयंती पर दिल्ली सरकार के विज्ञापन के साथ हुई छेड़छाड़, फर्जी तस्वीर वायरल

महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर दिल्ली सरकार का एक कथित विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल है. विज्ञापन गांधी जी की याद में 2 अक्टूबर को छपवाया गया है, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इसमें महात्मा गांधी से बड़ी फोटो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की दिख रही है.

तस्वीर को इस तरह से पेश किया गया है कि गांधी जयंती के विज्ञापन में दिल्ली सरकार ने महात्मा गांधी के बजाए अरविंद केजरीवाल को तवज्जो दी है. एक ट्विटर यूजर ने फोटो शेयर के साथ तंज करते हुए लिखा, "केजरीवाल जयंती की शुभकामनाएं- एम के गांधी". फेसबुक पर भी ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है. वायरल ट्वीट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

क्या है सच्चाई?

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल तस्वीर फर्जी है. विज्ञापन की असली तस्वीर में महात्मा गांधी की फोटो को ही मुख्य तौर पर दिखाया गया है.

तस्वीर देखकर पता चलता है कि यह विज्ञापन "दैनिक जागरण" अखबार में 2 अक्टूबर, 2021 को छपा होगा. इसी आधार पर हमने 2 अक्टूबर का दैनिक जागरण (दिल्ली संस्करण) चेक किया. अखबार में छपे इस विज्ञापन के बीचो-बीच महात्मा गांधी की बड़ी सी तस्वीर दिख रही है और नीचे कोने में एक छोटी फोटो अरविंद केजरीवाल की है.

आम आदमी पार्टी, दिल्ली के ट्विटर हैंडल से भी वायरल तस्वीर का खंडन किया गया है. ट्वीट में आम आदमी पार्टी ने विज्ञापन की असली तस्वीर शेयर की है.

FAKE NEWS🚨



This is a morphed photo of the Hon'ble CM of Delhi which is being circulated with a malicious intent. The real photo is attached below. pic.twitter.com/vd1XfrZ5AC