scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: राबड़ी देवी ने यादव-मुस्लिमों को नहीं बताया अपना गुलाम, उनके नाम से वायरल ये बयान फर्जी है

बिहार की राजनीति से संबंधित कंटेंट शेयर करने वाले फेसबुक पेजों और ग्रुप्स में ये पोस्टकार्ड खूब शेयर हो रहा है. इंस्टाग्राम और एक्स पर भी ये काफी वायरल है. लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि राबड़ी देवी के नाम पर शेयर हो रहा ये बयान पूरी तरह फर्जी है. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा है कि मुसलमान और यादव हमारे गुलाम हैं और कभी आरजेडी के खिलाफ नहीं जाएंगे.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
राबड़ी देवी ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. ये पूरी तरह फर्जी है.

क्या बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकीं राबड़ी देवी ने चुनावी माहौल के बीच मुस्लिमों और यादवों को अपना गुलाम बता दिया है? सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्टकार्ड के साथ ऐसा ही दावा किया जा रहा है. इसमें राबड़ी देवी की तस्वीर के साथ लिखा है, "मुसलमान और यादव हमारे गुलाम हैं, ये कभी आरजेडी के खिलाफ नहीं जाएंगे." अंत में राबड़ी के नाम पर शेयर हो रहे इस कथित बयान का मजाक उड़ाने के अंदाज में ये भी लिखा है, "मगर इस बार यादव धनिया बोने के मूड में हैं".

बिहार की राजनीति से संबंधित कंटेंट शेयर करने वाले फेसबुक पेजों और ग्रुप्स में ये पोस्टकार्ड खूब शेयर हो रहा है. इंस्टाग्राम और एक्स पर भी ये काफी वायरल है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि राबड़ी देवी के नाम पर शेयर हो रहा ये बयान पूरी तरह फर्जी है. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है.

सम्बंधित ख़बरें

लव जिहाद की फर्जी कहानी का फैक्ट चेक (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: लव जिहाद की फर्जी कहानी के साथ वायरल हुईं बांग्लादेशी एक्ट्रेस की तस्वीरें 
ग़लत दावे के साथ वीडियो हुआ वायरल
फैक्ट चेक: बिहार में एनडीए उम्मीदवार से खफा जनता ने तोड़ी कुर्सियां? ये है फोटो की पूरी कहानी 
fact check news
फैक्ट चेक: भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन की बात कहते राहुल गांधी का ये वीडियो अधूरा है, ये है सच्चाई 
fact check
फैक्ट चेक: मुंबई में 'एड्स जिहाद' के नाम पर शेयर हुआ तुर्की का पुराना वीडियो   
fact check
फैक्ट चेक: दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल के नाले से निकला कंडोम का अंबार? फर्जी कहानी पंचर 

कैसे पता लगाई सच्चाई?

कीवर्ड के जरिये सर्च करने पर हमें राबड़ी देवी का ऐसा कोई बयान नहीं मिला. अगर उन्होंने वाकई चुनाव के वक्त ऐसा कुछ कहा होता तो जेडीयू, बीजेपी और जन सुराज पार्टी जैसी पार्टियां यकीनन इसे बड़ा मुद्दा बनातीं. साथ ही, इसके बारे में सभी प्रमुख न्यूज वेबसाइट्स में खबरें भी छपी होतीं. लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला.

हमने वायरल पोस्टकार्ड आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को भेजा तो उन्होंने हमें बताया कि राबड़ी देवी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के फर्जी पोस्ट्स का चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए. हालांकि इससे हमारे वोटर भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह का काम कौन कर सकता है. हमारे विरोधी यही सब करते हैं चुनाव के वक्त."

Advertisement

आजतक के बिहार संवाददाता शशि भूषण कुमार ने भी हमें यही बताया कि ये बयान पूरी तरह फर्जी है.

बेटे तेजस्वी का प्रचार कर रही थीं राबड़ी, लोगों के गुस्से से हुआ सामना

राबड़ी देवी 30 अक्टूबर को बेटे तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करने राघोपुर पहुंची. राघोपुर विधानसभा सीट से राबड़ी खुद भी चुनाव लड़ चुकी हैं और यहीं से चुनाव जीतकर वो बिहार की मुख्यमंत्री बनी थीं. लालू यादव भी यहीं से जीतकर मुख्यमंत्री बने थे. और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. खबरों के मुताबिक, जब राबड़ी जनसंपर्क के लिए यहां पहुंचीं तो कुछ लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि आप लोग राघोपुर को सौतेला बेटा मानते हैं. इस पर राबड़ी ने उन्हें आश्वासन देने की कोशिश की, समझाया और हाथ जोड़कर आगे निकल गईं.

साफ है, राबड़ी देवी के नाम पर एक मनगढ़ंत बयान शेयर करते हुए उन पर निशाना साधा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Mokama Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement