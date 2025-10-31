फैक्ट चेक: राबड़ी देवी ने यादव-मुस्लिमों को नहीं बताया अपना गुलाम, उनके नाम से वायरल ये बयान फर्जी है

क्या बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकीं राबड़ी देवी ने चुनावी माहौल के बीच मुस्लिमों और यादवों को अपना गुलाम बता दिया है? सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्टकार्ड के साथ ऐसा ही दावा किया जा रहा है. इसमें राबड़ी देवी की तस्वीर के साथ लिखा है, "मुसलमान और यादव हमारे गुलाम हैं, ये कभी आरजेडी के खिलाफ नहीं जाएंगे." अंत में राबड़ी के नाम पर शेयर हो रहे इस कथित बयान का मजाक उड़ाने के अंदाज में ये भी लिखा है, "मगर इस बार यादव धनिया बोने के मूड में हैं".

बिहार की राजनीति से संबंधित कंटेंट शेयर करने वाले फेसबुक पेजों और ग्रुप्स में ये पोस्टकार्ड खूब शेयर हो रहा है. इंस्टाग्राम और एक्स पर भी ये काफी वायरल है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि राबड़ी देवी के नाम पर शेयर हो रहा ये बयान पूरी तरह फर्जी है. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

कीवर्ड के जरिये सर्च करने पर हमें राबड़ी देवी का ऐसा कोई बयान नहीं मिला. अगर उन्होंने वाकई चुनाव के वक्त ऐसा कुछ कहा होता तो जेडीयू, बीजेपी और जन सुराज पार्टी जैसी पार्टियां यकीनन इसे बड़ा मुद्दा बनातीं. साथ ही, इसके बारे में सभी प्रमुख न्यूज वेबसाइट्स में खबरें भी छपी होतीं. लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला.

हमने वायरल पोस्टकार्ड आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को भेजा तो उन्होंने हमें बताया कि राबड़ी देवी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के फर्जी पोस्ट्स का चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए. हालांकि इससे हमारे वोटर भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह का काम कौन कर सकता है. हमारे विरोधी यही सब करते हैं चुनाव के वक्त."

आजतक के बिहार संवाददाता शशि भूषण कुमार ने भी हमें यही बताया कि ये बयान पूरी तरह फर्जी है.

बेटे तेजस्वी का प्रचार कर रही थीं राबड़ी, लोगों के गुस्से से हुआ सामना

राबड़ी देवी 30 अक्टूबर को बेटे तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करने राघोपुर पहुंची. राघोपुर विधानसभा सीट से राबड़ी खुद भी चुनाव लड़ चुकी हैं और यहीं से चुनाव जीतकर वो बिहार की मुख्यमंत्री बनी थीं. लालू यादव भी यहीं से जीतकर मुख्यमंत्री बने थे. और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. खबरों के मुताबिक, जब राबड़ी जनसंपर्क के लिए यहां पहुंचीं तो कुछ लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि आप लोग राघोपुर को सौतेला बेटा मानते हैं. इस पर राबड़ी ने उन्हें आश्वासन देने की कोशिश की, समझाया और हाथ जोड़कर आगे निकल गईं.

साफ है, राबड़ी देवी के नाम पर एक मनगढ़ंत बयान शेयर करते हुए उन पर निशाना साधा जा रहा है.

