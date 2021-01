फैक्ट चेक: वॉट्सएप आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन प्राइवेसी को लेकर उठ रहे सवाल

क्या वॉट्सएप आपकी कॉल रिकॉर्ड करने जा रहा है और सरकार वॉट्सएप चैट की निगरानी करेगी? क्या आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसा पढ़ा है कि वॉट्सएप पर ‘सरकार-विरोधी’ मैसेज भेजने वाले के खि‍लाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है.

हाल ही में वॉट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी (गोपनीयता से जुड़े नियम व शर्तों) में बदलाव किया था जिसे लेकर काफी सवाल उठे. इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी पर बनी एक संसदीय समिति ने 21 जनवरी को वॉट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव के बारे में इसके प्रतिनिधि‍यों से पूछताछ भी की.

इस महीने की शुरुआत में ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने वॉट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने के लिए कहा था. मंत्रालय ने कहा कि कंपनी जो नए नियम लागू करने जा रही है, वे भारतीय यूजर्स के सामने कोई विकल्प नहीं रखते.

वॉट्सएप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया था कि सभी यूजर्स को अपना डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम- दोनों के साथ शेयर करना पड़ेगा. इसके चलते बड़ी संख्या में यूजर्स ने वॉट्सएप छोड़कर सिग्नल जैसे दूसरे मैसेजिंग ऐप पर स्विच कर गए.

इधर सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में वॉट्सएप की नई पॉलिसी से जुड़े कई सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं. इसमें वॉट्स की कथि‍त गाइडलाइन की एक लिस्ट दी गई है जो कहती है कि अब वॉट्सएप अपने यूजर्स की सभी कॉल रिकॉर्ड करके सेव करेगा. ये भी दावा है कि सरकार लोगों की वॉट्सएप चैट की निगरानी करेगी और अगर किसी ने ‘सरकार-विरोधी’ मैसेज भेजा तो उसके खि‍लाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

इस पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है. इसे फेसबुक पर तमाम यूजर्स शेयर कर रहे हैं.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल पोस्ट में जिसे वॉट्सएप की नई गाइडलाइन बताया जा रहा है, वह लिस्ट काल्पनिक है. वॉट्सएप ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है. हालांकि, ये सच है कि वॉट्सएप यूजर्स का डेटा एकत्र कर रहा है.

AFWA की पड़ताल

आइए एक-एक करके इस लिस्ट के प्रमुख दावों की पड़ताल करें.

दावा 1: वॉट्सएप अब यूजर्स की सभी कॉल रिकॉर्ड करके सेव करेगा.

सच्चाई: व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग के FAQ सेक्शन में स्पष्ट किया है कि वह न तो यूजर्स का मैसेज देख सकता है और न ही उनकी कॉल सुन सकता है.

हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें वॉट्सएप यूजर्स की कॉल रिकॉर्ड होने और उसे सेव किए जाने के बारे में जानकारी दी गई हो. अगर ऐसा होता तो ये बात मीडिया की सुर्खि‍यों में होती. हालांकि, ये सच है कि वॉट्सएप अपने यूजर्स को ट्रैक करने के लिए जरूरी डेटा कलेक्ट करता है.

एप्पल डिवाइस में हर ऐप के लिए ये बताना अनिवार्य है कि वह यूजर्स का कौन कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है. वॉट्सएप आईफोन यूजर्स और संभवतः एंड्रॉयड यूजर्स की भी, जो जानकारियां एकत्र करता है, वह नीचे तस्वीर में देखी जा सकती हैं.

इंडिया टुडे ने हाल ही में वॉट्सएप द्वारा कलेक्ट किए जाने वाले यूजर्स डेटा के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट छापी थी.

दावा 2: आप सरकार के खि‍लाफ वॉट्सएप पर कुछ भी शेयर नहीं कर सकते.

सच्चाई: ना तो वॉट्सएप ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की है और ना ही सरकार ने.

हालांकि, बिहार सरकार ने हाल ही में घोषित किया है कि सोशल मीडिया पर राज्य सरकार, उसके मंत्रियों, अधिकारियों, सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालना अब अपराध माना जाएगा.

दावा 3: वॉट्सएप ने नई ट्रिक पेश की है जो सरकारी निगरानी की ओर इशारा करती हैं.

सच्चाई: प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो ने अप्रैल 2020 में वॉट्सएप निगरानी के दावे का खंडन किया था. वापस कर दिया था. हालांकि, इस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट मौजूद हैं जिसमें ऑनलाइन डेटा की निगरानी के लिए एक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब बनाने के सरकारी प्रयासों का जिक्र किया गया है.

