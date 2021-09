फैक्ट चेक: राकेश टिकैत ने नहीं दी मीडिया को धमकी, वीडियो के साथ हुई छेड़छाड़

क्या किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया को धमकाया है? सोशल मीडिया पर टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके साथ दावा ​किया जा रहा है कि उनका अगला निशाना मीडिया है.

इस 12 सेकेंड के वीडियो में राकेश टिकैत को कहते हुए सुना जा सकता है, “सब लोग साथ दो. अगला टॉरगेट मीडिया हाउस है. आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए.”

ट्विटर और फेसबुक पर कई यूजर ये वीडियो शेयर कर रहे हैं. एक फेसबुक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “राकेश टिकैत की मीडिया को खुलेआम धमकी... अगला टारगेट मीडिया हाउस है, अगर आपको बचना है तो हमारा साथ दो... नहीं तो आप भी गए.”

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और बयान एक छोटा हिस्सा वायरल किया जा रहा है. असली वीडियो में राकेश टिकैत किसानों को लेकर केंद्र सरकार और इसकी नीतियों की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि सरकार का अगला निशाना मीडिया है. वे मीडिया से किसानों का साथ देने को कह रहे हैं.

ऐसी ही कुछ पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां और यहां देखा जा सकता है.

टिकैत ने असल में क्या कहा?

वायरल वीडियो क्लिप में हमें न्यूज एजेंसी एएनआई का लोगो दिखा. हमने पाया कि एएनआई ने 28 दिसंबर 2021 को टिकैत के इस बयान का 43 सेकेंड का वीडियो ट्वीट किया था. इस दिन टिकैत छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत की थी.

एएनआई के इस वीडियो में टिकैत को कहते हुए सुना जा सकता है, “...मेन तो दिल्ली की सरकार है जिसने कानून बनाकर आधा देश बेच दिया. उस पर भी ध्यान दो. मंडिया बेच दी मध्य प्रदेश की... 182 मं​डी बेच दी. छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहेगा. अब तो ये है कि सब लोग साथ दो. अगला टॉरगेट मीडिया हाउस है. आपको बचना है तो साथ दे दो नहीं तो आप भी गए.”

#WATCH | ... Everyone should join us. The next target will be media houses, if you want to be saved then join us, else you'll also suffer: Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait after arriving in Raipur, Chhattisgarh pic.twitter.com/nnCJgS11Z5