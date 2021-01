फैक्ट चेक: पीएम मोदी ने नहीं पकड़ी है जनसंख्या नियंत्रण कानून की फाइल, एडिट की हुई फोटो से फैल रहा भ्रम

क्या भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा कोई कानून लाने वाली है? सोशल मीडिया की गलियों में कुछ ऐसा ही शोर है. कुछ लोग पीएम नरेंद्र मोदी की एक फोटो शेयर कर रहे हैं जिसमें उनके हाथ में एक फाइल नजर आ रही है. इस फाइल पर ‘जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021’ शीर्षक लिखा दिख रहा है. इसे लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की फाइल बता रहे हैं.

तस्वीर को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, “लो भाई एक बिल और आ गया”. इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि कथित जनसंख्या नियंत्रण कानून की फाइल पकड़े प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर वायरल है, उसे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है. असली फोटो में मोदी ने जो फाइल पकड़ी है, उस पर कुछ नहीं लिखा है.

फेसबुक पर ये तस्वीर काफी वायरल है. ट्विटर पर भी बहुत सारे लोग इसे शेयर कर रहे हैं.

क्या है सच्चाई

वायरल फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट की एक फोटो मिली जो उन्होंने 26 दिसंबर 2020 को शेयर की थी. इस तस्वीर में भी उन्होंने ठीक उसी तरह का काले रंग का परिधान और सफेद गमछा पहना हुआ है, जैसा वायरल तस्वीर में दिख रहा है. उनके हाथ में हरे रंग की एक फाइल भी नजर आ रही है. ये साफ देखा जा सकता है कि फाइल पर कुछ नहीं लिखा हुआ है.

यहां, इस फोटो के नीचे कैप्शन लिखा हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद है, “जम्मू और कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करने जाते हुए.”

26 दिसंबर को पीएम मोदी ने जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए 'आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत' नाम की योजना लॉन्च की थी, ये तस्वीर उसी दिन की है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कई बार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के पक्ष में बयान दे चुके हैं. ऐसा ही एक बयान नीचे दिए गए ट्वीट में देखा जा सकता है.

The rising population has become a challenge for us. If we want to stand with developed nations then we'll have to bring Population Control Act - a strict Act which will be applicable to everyone in this country regardless of any religion they follow: Union Minister Giriraj Singh pic.twitter.com/KtmOK5M14l