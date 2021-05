फैक्ट चेक: क्या पाक पीएम इमरान ने भारत को बताया भविष्य का इजरायल? फर्जी है वायरल स्क्रीनशॉट

हाल ही में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों तरफ से कई लोग मारे गए. इसे लेकर पाकिस्तान में भी फिलिस्तीन के समर्थन में खूब आवाजें उठी थीं. अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एक कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस ​ट्वीट में हिंदी में लिखा हुआ है, "आज जो इजराइल फिलिस्तीन के साथ कर रहा है, कल वो इंडिया पाकिस्तान के साथ करेगा". इस स्क्रीनशॉट में इमरान खान की आधिकारिक ट्वीटर आईडी '@ImranKhanPTI' और ट्विटर का वेरीफायड ब्लू बैज भी दिख रहा है. इस स्क्रीनशॉट पर ट्वीट करने की तारीख 13 मई 2021 है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के नाम से जिस ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, वह फर्जी है. इमरान खान ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है.

इस स्क्रीनशॉट को फेसबुक पर भी कई यूजर शेयर कर रहे हैं, जिसका आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है. इस स्क्रीनशॉट पर लोग इमरान खान पर तंज करते हुए प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

क्या है सच्चाई

क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सच में इस तरह का कोई ट्वीट किया था? ये जानने के लिए हमने सबसे पहले इमरान खान का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खंगाला. हमने पाया कि उन्होंने 13 मई 2021 को इस तरह का कोई भी ट्वीट नहीं किया था. 13 मई को इमरान खान ने कुल 2 ट्वीट थ्रेड पोस्ट किए. इसमें पहला ट्वीट थ्रेड दोपहर 1:30 बजे पोस्ट किया गया जिसमें इंग्लिश में ईद की बधाई दी गई है और कश्मीर-फिलिस्तीन का समर्थन किया गया है.

Eid Mubarak to our Muslim Ummah. This is a very different Eid which we must celebrate in a quiet manner with our families, for 2 imp reasons. One: there is the Corona pandemic. In Pak we are now again beginning to control the spread so it is vital for our ppl to observe SOPs.