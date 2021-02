फैक्ट चेक: भारत की नहीं, सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों के प्रदर्शन की है ये तस्वीर

राम मंदिर के खिलाफ हाथ में तख्ती लिए हुए एक शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर मौजूदा किसान आंदोलन के दौरान खींची गई है.

कई ट्विटर और फेसबुक यूजर्स ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों के असली मकसद पर सवाल उठाया है.

दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है कि क्या ये किसान हैं? वहीं कुछ यूजर्स ने इसे गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा से जोड़ा है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि ये तस्वीर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की है जहां भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने खालिस्तान समर्थकों ने बीते गणतंत्र दिवस के मौके पर रैली आयोजित की थी. इस दौरान भारत-विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए. इस प्रदर्शन का एजेंडा कृषि कानूनों का विरोध करना भी था.

क्या है सच

फेसबुक पर कुछ यूजर्स ने वायरल तस्वीर के नीचे कमेंट किया कि ये तस्वीर कैलिफोर्निया में हुए एक प्रदर्शन की है. कीवर्ड्स और रिवर्स इमेज सर्च की मदद से हमें मूल तस्वीर मिली जिसे एक यूजर ने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था.

फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री सहित कई वेरीफाइड ट्विटर यूजर ने 29 जनवरी को वायरल तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा था कि ये तस्वीर सिलिकॉन वैली में हुए खालिस्तानी प्रदर्शन की है.

