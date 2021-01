फैक्ट चेक: दिग्विजय सिंह ने वैक्सीन को लेकर सवाल तो उठाया था लेकिन यह विवादास्पद बयान उनका नहीं

भारत बायोटेक की ‘कोवैक्सीन’ और सीरम इंस्टीट्यूट की 'कोविशील्ड' को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद जहां एक बड़े वर्ग में उम्मीद जगी हैं, वहीं कई विपक्षी नेता इस पर सवाल भी उठा रहे हैं.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया कि वो ‘बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन’नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्हें इस पार्टी की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है. इसी तरह कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि चूंकि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा इसके इस्तेमाल की अनुमति देना खतरनाक साबित हो सकता है.

इस किस्म के बयानों के बीच अचानक कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, “वैक्सीन लगाने से प्रजनन शक्ति कमजोर होगी... दिग्विजय सिंह”. एक फेसबुक यूजर ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा, “कांग्रेस वालो की यही मानसिकता रही है...”

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह के जिस कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है. दिग्विजय सिंह ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है. हालांकि, ये सच है कि उन्होंने कोविड वैक्सीन की विश्वसनीयता पर संदेह जताया है.

फेसबुक पर ये दावा काफी वायरल है.

एक फेसबुक यूजर ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह पर तंज कसा, “लगता है ये विदेश से कोरोना वैक्सीन लगवा कर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “भाजपा का राफेल, भाजपा का राममंदिर, भाजपा की वैक्सीन, तुम्हारे क्या सिर्फ़ आतंकवादी?”

दिग्विजय ने नहीं किया ऐसा कोई ट्वीट

हमें दिग्विजय सिंह का ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन से प्रजनन शक्ति कमजोर होने की बात कही हो. वायरल ट्वीट पर 2 जनवरी 2021 की तारीख लिखी हुई है. 2 जनवरी को दिग्विजय सिंह ने सिर्फ एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने नए साल की बधाई दी थी.

वायरल ट्वीट में हैं कई झोल

हमने वायरल ट्वीट की तुलना दिग्विजय सिंह के एक असली ट्वीट के डेस्कटॉप और फोन वर्जन से की. हमने ऐसी कई चीजें नजर आईं, जिनके जरिये ये बात साबित हो जाती है कि वायरल ट्वीट किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है.

-वायरल ट्वीट में इस्तेमाल हिंदी का फॉन्ट ट्विटर के हिंदी फॉन्ट से एकदम अलग है.

-ट्विटर के पोस्ट्स में हर लाइन बिल्कुल बाईं तरफ से शुरू होती है. लेकिन वायरल ट्वीट में यह दिख रहा है कि कुछ लाइनें बीच में खिसकी हुई हैं.

-असली ट्वीट में टाइम के साथ ‘AM’ या ‘PM’ लिखा होता है, जो वायरल ट्वीट में गायब है.

-दिग्विजय सिंह अमूमन अपने किसी ट्वीट के अंत में अपना नाम नहीं लिखते हैं जबकि वायरल ट्वीट के अंत में उनका नाम लिखा हुआ है.

वैक्सीन पर बोले दिग्विजय, भारतीय गिनी पिग नहीं हैं

हाल ही में दिग्विजय सिंह ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बारे में टिप्पणी की थी कि उन्होंने सिर्फ शोहरत पाने के लिए कोरोना की वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बावजूद उन्हें ये बीमारी हो गई.

उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के लोगों को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए और भारत किसी वैक्सीन के लिए प्रयोगशाला नहीं हो सकता है. कोराना वैक्सीन पर उनका पूरा बयान नीचे दिए गए ट्वीट में सुना जा सकता है.

#WATCH ...People of India should not be made Guinea pigs. Haryana's Minister Vij sahab got himself vaccinated to gain fame and later got infected with COVID. He's now explaining about doses and duration...: Congress leader Digvijaya Singh pic.twitter.com/y93oOepf2v

दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी हाल ही में एक ट्वीट के जरिये सलाह दी थी कि कोविड वैक्सीन सबसे पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को लगवानी चाहिए.

सपा नेता ने कहा था, नपुंसक बना सकती है कोविड वैक्सीन

कोविड वैक्सीन से प्रजनन शक्ति कमजोर होने जैसा कोई बयान दिग्विजय सिंह ने तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने दिया था. ‘आजतक’ की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था, “हमें लगता है कि बीजेपी वाले बाद में कह देंगे कि जनसंख्या कम करने के लिए, नपुंसक बनाने के लिए लगा दिया वैक्सीन.”

वैक्सीन के नपुंसक बनाने की बात बकवास: ड्रग कंट्रोलर जनरल

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निदेशक वीजी सोमानी ने इस बात को बकवास करार दिया है कि कोविड वैक्सीन लोगों को नपुंसक बना देगी. उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हल्के बुखार, दर्द और एलर्जी जैसे छोटे-मोटे साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं, पर ये अमूमन हर वैक्सीन में देखने को मिलते हैं. सोमानी का पूरा बयान नीचे दिए गए ट्वीट में सुना जा सकता है.

#WATCH I We'll never approve anything if there's slightest of safety concern. Vaccines are 110 % safe. Some side effects like mild fever, pain & allergy are common for every vaccine. It (that people may get impotent) is absolute rubbish: VG Somani,Drug Controller General of India pic.twitter.com/ZSQ8hU8gvw