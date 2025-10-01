scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: गाजा की मदद को जा रहे काफिले का नहीं, तुर्की फुटबॉल फैंस के जश्न का है ये वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो गाजा जाने वाले ‘ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला’ का नहीं है. फैक्ट चेक में पाया गया कि यह वीडियो मई 2025 में तुर्की सुपर लीग जीतने के बाद फुटबॉल क्लब गैलाटसराय के खिलाड़ियों और समर्थकों के इस्तांबुल में जश्न का है. वायरल क्लिप और फ्लोटिला में कोई समानता नहीं है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो समुद्री रास्ते से गाजा की मदद को जा रहे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला काफिले का है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
मई 2025 का ये वीडियो 25वीं तुर्की सुपर लीग जीतने के बाद फुटबॉल क्लब गैलाटसराय के समर्थकों के जश्न का है.

गाजा में भुखमरी के संकट के बीच वहां मदद पहुंचाने के लिए दुनिया के कुल 44 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि ‘ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला’ नाम के काफिले में गाजा जा रहे हैं. इस काफिले को 2 अक्टूबर को गाजा पहुंचना है. लेकिन, इजरायली नाकेबंदी के कारण इन्हें वहां पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेज लहरों के बीच दर्जनों नावों के एक काफिले को देखा जा सकता है. इसे शेयर करने वालों का मानना है कि ये वीडियो ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का है जो गाजा जाने के लिए इजरायली घेराबंदी तोड़ने की ओर बढ़ रहा है. 

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “बिग ब्रेकिंग. फ्री फिलिस्तीनी. वैश्विक सुमुद फ़्लोटिला, 44 देशों के लोगों ने 50 से ज़्यादा नावें गज़ा की घेराबंदी तोड़ने के लिए गज़ा की ओर बढ़ रही हैं. ये आधुनिक इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नागरिक फ़्लोटिला है.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो गाजा जा रहे काफिले का नही है. ये वीडियो 25वीं ‘तुर्की सुपर लीग’ जीतने के बाद फुटबॉल क्लब गैलाटसराय के समर्थकों और खिलाड़ियों के जश्न का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये “@batu.kaya.21” नाम के टिकटॉक अकाउंट पर मिला. यहां इसे 26 मई 2025 को पोस्ट किया गया था. पोस्ट के साथ इस्तांबुल, गैलाटसराय और चैंपियन, जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है. बता दें कि गाजा जा रहे काफिले का गठन जुलाई 2025 में हुआ था. इससे एक बात तो यहीं साफ हो जाती है कि वायरल वीडियो इस काफिले के गाजा रवाना होने से पहले का है.

fact check

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें मई 2025 में छपी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 25वीं ‘तुर्की सुपर लीग’ जीतने के बाद फुटबॉल क्लब गैलाटसराय के समर्थकों और खिलाड़ियों ने इस जीत को यादगार बनाने के लिए 25 मई को इस्तांबुल में एक परेड का आयोजन किया था.

इस परेड में क्लब के लाखों समर्थक शामिल हुए थे. परेड के बाद क्लब के खिलाड़ी और समर्थकों ने इस्तांबुल के बोस्फोरस इलाके में नावों पर सवार होकर इस जीत का जश्न मनाया. दरअसल, गैलाटसराय ने 18 मई को Kayserispor नामक क्लब को 3-0 से हराते हुए तुर्की सुपर लीग के खिताब को अपने नाम किया था. 

fact check

हमें नावों पर जश्न मनाते गैलाटसराय क्लब का एक और वीडियो 26 मई की एक एक्स पोस्ट में मिला. वीडियो में वायरल क्लिप से मिलते-जुलते नाव और उनके पीछे लगे गैलाटसराय क्लब के झंडों को भी देखा जा सकता है. इसके अलावा यूट्यूब पर भी 26 मई को अपलोड हुए इस जश्न के कई वीडियोज को देखा जा सकता है जो कि वायरल वीडियो से मिलते हैं. 

हमने गाजा जा रहे काफिले के वीडियोज की तुलना वायरल वीडियो से की लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं मिली. साफ है, वायरल वीडियो गाजा की ओर बढ़ रहे काफिले का नहीं बल्कि जश्न मना रहे तुर्की फुटबॉल प्रशंसकों का है.

 
रिपोर्ट- आशीष कुमार
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
