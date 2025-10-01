फैक्ट चेक: गाजा की मदद को जा रहे काफिले का नहीं, तुर्की फुटबॉल फैंस के जश्न का है ये वीडियो

गाजा में भुखमरी के संकट के बीच वहां मदद पहुंचाने के लिए दुनिया के कुल 44 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि ‘ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला’ नाम के काफिले में गाजा जा रहे हैं. इस काफिले को 2 अक्टूबर को गाजा पहुंचना है. लेकिन, इजरायली नाकेबंदी के कारण इन्हें वहां पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेज लहरों के बीच दर्जनों नावों के एक काफिले को देखा जा सकता है. इसे शेयर करने वालों का मानना है कि ये वीडियो ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का है जो गाजा जाने के लिए इजरायली घेराबंदी तोड़ने की ओर बढ़ रहा है.

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “बिग ब्रेकिंग. फ्री फिलिस्तीनी. वैश्विक सुमुद फ़्लोटिला, 44 देशों के लोगों ने 50 से ज़्यादा नावें गज़ा की घेराबंदी तोड़ने के लिए गज़ा की ओर बढ़ रही हैं. ये आधुनिक इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नागरिक फ़्लोटिला है.”

​

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो गाजा जा रहे काफिले का नही है. ये वीडियो 25वीं ‘तुर्की सुपर लीग’ जीतने के बाद फुटबॉल क्लब गैलाटसराय के समर्थकों और खिलाड़ियों के जश्न का है.

Advertisement

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये “@batu.kaya.21” नाम के टिकटॉक अकाउंट पर मिला. यहां इसे 26 मई 2025 को पोस्ट किया गया था. पोस्ट के साथ इस्तांबुल, गैलाटसराय और चैंपियन, जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है. बता दें कि गाजा जा रहे काफिले का गठन जुलाई 2025 में हुआ था. इससे एक बात तो यहीं साफ हो जाती है कि वायरल वीडियो इस काफिले के गाजा रवाना होने से पहले का है.

​

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें मई 2025 में छपी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 25वीं ‘तुर्की सुपर लीग’ जीतने के बाद फुटबॉल क्लब गैलाटसराय के समर्थकों और खिलाड़ियों ने इस जीत को यादगार बनाने के लिए 25 मई को इस्तांबुल में एक परेड का आयोजन किया था.

इस परेड में क्लब के लाखों समर्थक शामिल हुए थे. परेड के बाद क्लब के खिलाड़ी और समर्थकों ने इस्तांबुल के बोस्फोरस इलाके में नावों पर सवार होकर इस जीत का जश्न मनाया. दरअसल, गैलाटसराय ने 18 मई को Kayserispor नामक क्लब को 3-0 से हराते हुए तुर्की सुपर लीग के खिताब को अपने नाम किया था.

​

हमें नावों पर जश्न मनाते गैलाटसराय क्लब का एक और वीडियो 26 मई की एक एक्स पोस्ट में मिला. वीडियो में वायरल क्लिप से मिलते-जुलते नाव और उनके पीछे लगे गैलाटसराय क्लब के झंडों को भी देखा जा सकता है. इसके अलावा यूट्यूब पर भी 26 मई को अपलोड हुए इस जश्न के कई वीडियोज को देखा जा सकता है जो कि वायरल वीडियो से मिलते हैं.

Advertisement

İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray! 💛❤️ pic.twitter.com/bkENEOQQJH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 25, 2025

हमने गाजा जा रहे काफिले के वीडियोज की तुलना वायरल वीडियो से की लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं मिली. साफ है, वायरल वीडियो गाजा की ओर बढ़ रहे काफिले का नहीं बल्कि जश्न मना रहे तुर्की फुटबॉल प्रशंसकों का है.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- आशीष कुमार