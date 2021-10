फैक्ट चेक: फूलदान ना तोड़ पाने की वजह से बेइज्जती झेल रहे जवानों का ये वीडियो भारतीय सेना का नहीं है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ पाकिस्तानी यूजर्स भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहे हैं. वीडियो किसी सैन्य परेड का लग रहा है जहां कुछ जवान बड़े अफसरों के सामने करतब दिखा रहें हैं. करतब में जवान लात और मुक्के से फूलदान जैसी दिख रही किसी वस्तु को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही.

फूलदान को लात से तोड़ने की कोशिश में जवान जमीन पर गिरते नजर आ रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने वीडियो को साझा करते हुए दावा किया है कि ये जवान भारतीय सेना के हैं जो पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं.

Indian Army is preparing for war Pakistan must now come to its senses Watch Indian Army training..!!😂😂#IndianArmy pic.twitter.com/joOi1XdbX9