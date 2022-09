फैक्ट चेक: भूकंप से हिचकोले खाते घर का यह वीडियो न तो हाल-फिलहाल का है और न ही चीन का है

बुरी तरह से हिलते एक घर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. ऐसा कहा जा रहा है कि ये दृश्य चीन में आए हालिया भूकंप का है.

वीडियो में घर इतनी बुरी तरह से हिल रहा है कि अलमारियों पर रखी तमाम बोतलें और अन्य सामान एक-एक करके नीचे गिरते जा रहे हैं.

‘IBC24’ न्यूज चैनल ने इस वीडियो को अपने वेरिफाइड फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा, “भूकंप के तेज झटकों से थर्राया चीन, देखिए पूरा वीडियो.”

इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि इस वीडियो का चीन में हाल ही में आए भूकंप से कुछ लेना-देना नहीं है. ये मंजर पिछले साल जापान में आए भूकंप का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स निकालकर उन्हें रिवर्स सर्च करने पर हमें पता लगा कि इसे कई सारे लोगों ने फरवरी 2021 में शेयर किया था.

इतनी बात तो यहीं पर साबित हो जाती है कि ये वीडियो चीन में आए हालिया भूकंप से संबंधित नहीं हो सकता.

‘Tvn Noticias’ नाम के एक स्पैनिशन भाषा के न्यूज आउटलेट ने इसे 13 फरवरी, 2021 को अपने वेरिफाइड ट्विटर पेज से पोस्ट किया था. साथ ही कैप्शन में लिखा था, “जापान में आए 7.0 तीव्रता वाले तेज भूकंप का असर. अभी तक इससे थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ है.”

अमेरिका के ‘लॉस एंजलेस टाइम्स’ अखबार ने भी अपनी 13 फरवरी, 2021 की रिपोर्ट में इस वीडियो का इस्तेमाल किया था. ये रिपोर्ट उत्तर-पूर्व जापान में आए 7.3 तीव्रता के भूकंप के बारे में थी. रिपोर्ट में इस भूकंप से जुड़े और भी वीडियो देखे जा सकते हैं.

फ्रांसीसी अखबार ‘Le parisien’ ने भी अपनी 13 फरवरी, 2021 की रिपोर्ट में इस वीडियो को लगाया था.

‘द वीक’ की 7 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सिचुआन प्रांत में पांच सितंबर को आए भूकंप की वजह से अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है. ये भूकंप 6.8 तीव्रता का था.

चीन की प्रमुख वेबसाइट ‘द ग्लोबल टाइम्स’ ने इस भूकंप की कई तस्वीरें और वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किए थे. ऐसा ही एक वीडियो नीचे देखा जा सकता है.

Netizen from SW China #Sichuan Province recorded the earthquake moment- Video shows the shaking of the earthquake was so strong that a hotpot is turned over. On Mon, Luding in SW #China’s Sichuan Province was hit by a 6.8-magnitude earthquake. pic.twitter.com/htnOxHwUm7