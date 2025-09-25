scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: जनसैलाब का ये वीडियो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की रैली का नहीं है

सोशल मीडिया पर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद की रैली का दावा करते हुए भारी जनसैलाब का एक वीडियो वायरल हुआ. जांच में पता चला कि यह वीडियो 2022 का अर्जेंटीना का फुटबॉल विश्व कप जश्न का है, न कि भारत की किसी रैली का. वीडियो में दिख रही इमारत और भीड़ की पुष्टि गूगल स्ट्रीट व्यू और अन्य स्रोतों से हुई.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
जनसैलाब का ये वीडियो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की रैली का है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
वीडियो का चंद्रशेखर से कोई संबंध नहीं है. 2022 का ये वीडियो अर्जेंटीना का है.

भीम आर्मी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी घावरी नाम की एक पीएचडी स्कॉलर ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने सुसाइड की धमकी भी दी है. ये मामला काफी चर्चा में आ गया है.

वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर चंद्रशेखर की रैली का बताकर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में बेहिसाब भीड़ देखी जा सकती है. ये वीडियो ड्रोन या ऊंची इमारत से शूट किया गया है और नीचे किसी लंबी-चौड़ी सड़क पर भारी जनसैलाब देखा जा सकता है.

fact check

चंद्रशेखर के सर्मथक वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. 

लेकिन इस वीडियो का चंद्रशेखर से कोई संबंध नहीं है. ये 2022 का अर्जेंटीना का वीडियो है. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को गूगल लैंस से सर्च करने पर पता चला कि इसे 2023 में भी शेयर किया गया था. उस समय इसे भोपाल में हुई भीम आर्मी की रैली का बताया गया था. 

इसके अलावा हमें ऐसी ही भीड़ के कई और भी वीडियो मिले. इन वीडियोज को दिसंबर 2022 में अर्जेंटीना का बताकर पोस्ट किया गया था. अर्जेंटीना ने उस समय फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता था और राजधानी ब्यूनस आयर्स में इस जीत का जश्न मनाया गया था जिसमें लाखों लोग सड़कों पर जमा हुए थे. 

इस जानकारी के साथ जश्न के वीडियो को 22 दिसंबर 2022 को मीडिया आउटलेट्स ने भी शेयर किया था. 

ऐसी ही भीड़ के वीडियो टिकटॉक पर भी उस समय आए थे. हमें ऐसा ही एक वीडियो मिला जिसमें एक इमारत पर ‘HOSTEL SOL’ लिखा दिख रहा है. गौर करने वाली बात है कि इस इमारत को वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है. 

fact check

हमें ‘HOSTEL SOL’ नाम की ये इमारत गूगल स्ट्रीट व्यू पर भी मिल गई. ये ब्यूनस आयर्स में ही स्थित है. इसे वायरल वीडियो से मिलाने पर साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो यहीं का है.

 

हमारी जांच में ये बात साफ हो जाती है कि वीडियो के साथ किया गया दावा गलत है.

---- समाप्त ----
