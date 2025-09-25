फैक्ट चेक: जनसैलाब का ये वीडियो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की रैली का नहीं है

भीम आर्मी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी घावरी नाम की एक पीएचडी स्कॉलर ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने सुसाइड की धमकी भी दी है. ये मामला काफी चर्चा में आ गया है.

वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर चंद्रशेखर की रैली का बताकर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में बेहिसाब भीड़ देखी जा सकती है. ये वीडियो ड्रोन या ऊंची इमारत से शूट किया गया है और नीचे किसी लंबी-चौड़ी सड़क पर भारी जनसैलाब देखा जा सकता है.

चंद्रशेखर के सर्मथक वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं.

लेकिन इस वीडियो का चंद्रशेखर से कोई संबंध नहीं है. ये 2022 का अर्जेंटीना का वीडियो है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को गूगल लैंस से सर्च करने पर पता चला कि इसे 2023 में भी शेयर किया गया था. उस समय इसे भोपाल में हुई भीम आर्मी की रैली का बताया गया था.

इसके अलावा हमें ऐसी ही भीड़ के कई और भी वीडियो मिले. इन वीडियोज को दिसंबर 2022 में अर्जेंटीना का बताकर पोस्ट किया गया था. अर्जेंटीना ने उस समय फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता था और राजधानी ब्यूनस आयर्स में इस जीत का जश्न मनाया गया था जिसमें लाखों लोग सड़कों पर जमा हुए थे.

Advertisement

इस जानकारी के साथ जश्न के वीडियो को 22 दिसंबर 2022 को मीडिया आउटलेट्स ने भी शेयर किया था.

ऐसी ही भीड़ के वीडियो टिकटॉक पर भी उस समय आए थे. हमें ऐसा ही एक वीडियो मिला जिसमें एक इमारत पर ‘HOSTEL SOL’ लिखा दिख रहा है. गौर करने वाली बात है कि इस इमारत को वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है.

हमें ‘HOSTEL SOL’ नाम की ये इमारत गूगल स्ट्रीट व्यू पर भी मिल गई. ये ब्यूनस आयर्स में ही स्थित है. इसे वायरल वीडियो से मिलाने पर साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो यहीं का है.

हमारी जांच में ये बात साफ हो जाती है कि वीडियो के साथ किया गया दावा गलत है.

---- समाप्त ----