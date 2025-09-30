फैक्ट चेक: ‘यूपी पुलिस लठ्ठ बजाओ’ के नारे वाला ये वीडियो एडिटेड है, न ही ये यूपी का है

यूपी के बरेली में 26 सितंबर को ‘आई लव मोहम्मद’ के सर्मथकों की पुलिस से झड़प हो गई जिससे बड़ा बवाल खड़ा हो गया. इसके अलावा सोशल मीडिया पर ‘आई लव मोहम्मद” के जवाब में अब एक तबका ‘आई लव महादेव’ का ट्रेंड चला रहा है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर इसी ट्रेंड से जोड़कर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मशालें लिए हुए लोगों की भीड़ जूलूस निकालती दिख रही है. वीडियो में ‘यूपी पुलिस तुम लठ्ठ बजाओ’ के नारों की आवाज भी आ रही है. दावा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है.

वीडियो के साथ लोग कैप्शन में लिख रहे हैं, “यूपी में हालात. GenZ सड़कों पर गूंज उठा नारा. “यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ,हम तुम्हारे साथ हैं…लम्बे-लम्बे लाठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं…” इस कैप्शन के साथ ये वीडियो फेसबुक पर भी वायरल है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि न तो ये वीडियो यूपी का है और न नहीं इन लोगों ये नारे लगाए थे. ये जयपुर का वीडियो है.

वीडियो के कीफ्रेम्स को गूगल लेंस से खोजने पर हमें ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला. 26 सितंबर को शेयर किए गए इस पोस्ट में लिखा है वीडियो जयपुर का है जहां झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर प्रदर्शन हुआ.कई और लोगों ने वीडियो को इसी जानकारी के साथ शेयर किया था.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ये जुलूस 25 सितंबर को राजस्थान के युवा नेता नरेश मीणा के समर्थकों ने निकाला था. नरेश मीणा उस समय 14 दिन से अनशन पर थे.

उनकी मांग थी कि झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को न्याय मिले. जुलाई में हुए इस हादसे में स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई थी. ये जुलूस जयपुर के त्रिवेणी नगर चौराहा से लेकर गुर्जर की थड़ी तक निकाला गया था.

वीडियो में जिस जगह से ये जुलूस निकाला जा रहा है वो जगह हमें गूगल स्ट्रीट व्यू पर भी मिल गई. इससे ये साबित हो जाता है कि वीडियो जयपुर का है.

इसले अलावा, वायरल वीडियो में ‘लठ्ठ बजाओ’ के नारे भी अलग से जोड़े गए हैं. खोजने पर सामने आया कि ये एक दूसरे वीडियो से उठाए गए हैं. ये वीडियो को एक एक्स यूजर ने हाथरस का बताकर 27 सितंबर को शेयर किया था.

इस वीडियो में कुछ लोग सड़क पर ठीक वैसे ही नारे लगा रहे जो वायरल वीडियो में सुने जा सकते हैं. साथ ही ये लोग ‘आई लव महादेव’ के बैनर लिए हुए हैं.

कुल मिलाकर ये बात साफ हो जाती है कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है.

