फैक्ट चेक: रोते-बिलखते अपनी आपबीती बता रहे आदमी की ये हालत यूपी पुलिस ने नहीं की

उत्तर प्रदेश से जोड़कर रोते हुए एक आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आदमी बिलखते हुए अपनी आपबीती बता रहा है कि उसकी दाढ़ी और बाल पकड़कर उसे बुरी तरह पीटा गया. आदमी के आसपास कुछ और लोग भी खड़े दिख रहे हैं.

वीडियो को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि ये आदमी बरेली में पत्थरबाजी कर रहा था जिसके बाद सीएम योगी की पुलिस ने इसकी ये हालत कर दी.

सितंबर में बरेली में ‘आई लव मोहम्मद’ को लेकर तनाव हो गया था. इसमें पुलिस और मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी. इसी संदर्भ में ये वीडियो वायरल हो रहा है.

वीडियो को इस दावे के साथ एक्स और फेसबुक पर खूब शेयर किया जा रहा है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का यूपी से कोई लेना-देना नहीं है. फरवरी का ये मामला बिहार के मधुबनी का है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन यूट्यूब पर मिला. यहां इसे फरवरी में शेयर किया गया था. यूट्यूब वीडियो की शुरुआत में ही वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है.

लेकिन गौर करने वाली बात है कि यूट्यूब वीडियो में ये आदमी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपनी व्यथा सुनाते नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में से तेजस्वी को क्रॉप कर दिया गया है.

वीडियो के साथ बताया गया है कि तेजस्वी यादव एक मस्जिद के उस इमाम से मिलने पहुंचे जिसे पुलिस ने बेरहमी से पीटा. तेजस्वी की इस मुलाकत को लेकर खबरें भी छपी थीं.

एबीपी न्यूज की 5 फरवरी की खबर के मुताबिक, 30 जनवरी को मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव के रहने वाले मो. फिरोज ने आरोप लगाया था कि कुछ पुलिसकर्मियों ने वाहन चेकिंग के दौरान उनके साथ मारपीट की. पुलिस की पिटाई से उनके शरीर पर जख्म के कई निशान भी थे. हालांकि पुलिस का कहना था कि वाहन चेकिंग के समय फिरोज भागने लगे थे इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ा.

जी न्यूज की खबर के मुताबिक, फिरोज के भागने पर पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग किया, जिससे उनकी बाइक फिसल गई. वो बाइक से गिर गए और कुछ दूर तक घिसटते हुए चले गए.

एसपी के निर्देश पर जांच के बाद पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. 37 वर्षीय फिरोज, एक मस्जिद में इमामत करते थे.

घटना के बाद 3 फरवरी को तेजस्वी यादव घायल फिरोज से मिलने पहुंचे थे. फिरोज ने तेजस्वी को बताया था कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या करने की सोच रहे थे.

इस तरह ये साफ हो जाता है कि बिहार के वीडियो को यूपी का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

