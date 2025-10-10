scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: रोते-बिलखते अपनी आपबीती बता रहे आदमी की ये हालत यूपी पुलिस ने नहीं की

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का यूपी से कोई लेना-देना नहीं है. फरवरी का ये मामला बिहार के मधुबनी का है. वीडियो को कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन यूट्यूब पर मिला. यहां इसे फरवरी में शेयर किया गया था. यूट्यूब वीडियो की शुरुआत में ही वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये आदमी हाल ही में यूपी में पत्थरबाजी करते पकड़ा गया जिसके बाद पुलिस ने इसकी ये हालत कर दी.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
इस वीडियो का यूपी से कोई लेना-देना नहीं है. फरवरी का ये मामला बिहार के मधुबनी का है जहां इस व्यक्ति ने कुछ पुलिसकर्मियों पर उसे बरहमी से पीटने का आरोप लगाया था.

उत्तर प्रदेश से जोड़कर रोते हुए एक आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आदमी बिलखते हुए अपनी आपबीती बता रहा है कि उसकी दाढ़ी और बाल पकड़कर उसे बुरी तरह पीटा गया. आदमी के आसपास कुछ और लोग भी खड़े दिख रहे हैं.

वीडियो को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि ये आदमी बरेली में पत्थरबाजी कर रहा था जिसके बाद सीएम योगी की पुलिस ने इसकी ये हालत कर दी.

सितंबर में बरेली में ‘आई लव मोहम्मद’ को लेकर तनाव हो गया था. इसमें पुलिस और मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी. इसी संदर्भ में ये वीडियो वायरल हो रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

bihar stet exam date fake notice
फैक्ट चेक: बिहार STET परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई है, ये नोटिस फर्जी है 
टिकट कटने पर रोती आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा का 5 साल पुराना वीडियो अभी का बताकर हो रहा है शेयर (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: टिकट कटने पर रोती आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा का 5 साल पुराना वीडियो अभी का बताकर हो रहा है शेयर 
nitish kumar samrat chaudhary vote thief slogan
फैक्ट चेक: नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के सामने लगे 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे? ये वीडियो एडिटेड है 
fact check
फैक्ट चेक: अक्षय कुमार ने पवन सिंह को दी महिलाओं की इज्जत करने की नसीहत? ये रही इस वीडियो की सच्चाई  
fact check
फैक्ट चेक: धान काटने वाली ये मल्टीपर्पज मशीन न तो असली है और न ही चीन का करामाती आविष्कार 

वीडियो को इस दावे के साथ एक्स और फेसबुक पर खूब शेयर किया जा रहा है.

fact check

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का यूपी से कोई लेना-देना नहीं है. फरवरी का ये मामला बिहार के मधुबनी का है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन यूट्यूब पर मिला. यहां इसे फरवरी में शेयर किया गया था. यूट्यूब वीडियो की शुरुआत में ही वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है.

Advertisement

लेकिन गौर करने वाली बात है कि यूट्यूब वीडियो में ये आदमी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपनी व्यथा सुनाते नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में से तेजस्वी को क्रॉप कर दिया गया है.

वीडियो के साथ बताया गया है कि तेजस्वी यादव एक मस्जिद के उस इमाम से मिलने पहुंचे जिसे पुलिस ने बेरहमी से पीटा. तेजस्वी की इस मुलाकत को लेकर खबरें भी छपी थीं.

एबीपी न्यूज की 5 फरवरी की खबर के मुताबिक, 30 जनवरी को मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव के रहने वाले मो. फिरोज ने आरोप लगाया था कि कुछ पुलिसकर्मियों ने वाहन चेकिंग के दौरान उनके साथ मारपीट की. पुलिस की पिटाई से उनके शरीर पर जख्म के कई निशान भी थे. हालांकि पुलिस का कहना था कि वाहन चेकिंग के समय फिरोज भागने लगे थे इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ा. 

जी न्यूज की खबर के मुताबिक, फिरोज के भागने पर पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग किया, जिससे उनकी बाइक फिसल गई. वो बाइक से गिर गए और कुछ दूर तक घिसटते हुए चले गए.

एसपी के निर्देश पर जांच के बाद पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. 37 वर्षीय फिरोज, एक मस्जिद में इमामत करते थे. 

घटना के बाद 3 फरवरी को तेजस्वी यादव घायल फिरोज से मिलने पहुंचे थे. फिरोज ने तेजस्वी को बताया था कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या करने की सोच रहे थे. 

Advertisement

इस तरह ये साफ हो जाता है कि बिहार के वीडियो को यूपी का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement