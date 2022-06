फैक्ट चेक: सिद्धू मूसेवाला के नहीं, एक फौजी के अंतिम संस्कार का है ये वीडियो

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में 29 मई को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. घटना के दो दिन बाद यानी 31 मई को उनके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटी. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसे कई लोग मूसेवाला के अंतिम संस्कार का बता रहे हैं.

इस वीडियो में हजारों की भीड़ एक खुले शेड के आस-पास नजर आ रही है. वीडियो में ‘अलविदा सिद्धू मूसेवाला’ भी लिखा हुआ है. ऐसी ही कुछ और पोस्ट और दूसरी यहां देखी जा सकती हैं.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल वीडियो सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार का नहीं है. यह वीडियो 2021 में जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए गुजरात के एक जवान के अंतिम संस्कार का है.

कैसे पता लगी सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें अक्टूबर 2021 में यूट्यूब पर अपलोड किए गए ऐसे ही कई वीडियोज मिले. इन वीडियोज को गुजरात के एक सैनिक हरीश परमार के अंतिम संस्कार का बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो की तरह ही इन यूट्यूब वीडियोज में भी लोगों के हाथों में भारत का झंडा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 25 साल के हरीश परमार की मौत अक्टूबर 2021 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक आतंकवादी हमले के दौरान हुई थी. उनका अंतिम संस्कार गुजरात में खेड़ा जिले के वनजारीया गांव में किया गया था. वहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लगभग 50,000 लोग आए थे.

हमने खेड़ा में 'आज तक' की संवादाता हेताली शाह से संपर्क किया. उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि यह वीडियो हरीश परमार के अंतिम संस्कार का ही है.

कुछ स्थानीय लोगों ने हमें वनजारीया के शमशान घाट के वीडियोज और फोटो भी भेजे. जब हमने इनकी तुलना वायरल वीडियो से की, तो हमें दोनों में कई समानाताएं दिखीं.

​

जैसा कि देखा जा सकता है, खंबों की संख्या, शेड की छत का डिजाइन और शेड के पास का पेड़ दोनों तस्वीरों में एक जैसे हैं.

​

आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो को अक्टूबर 2021 में भी कई अलग-अलग दावों के साथ शेयर किया जा चुका है.

सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार

#WATCH | A huge crowd joins the funeral procession of singer Sidhu Moose Wala in Punjab's Mansa.



The last rites of the singer will be performed today. pic.twitter.com/LHkvjrUyVz