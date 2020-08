फैक्ट चेक: स्वीडन के दंगों में नहीं जख्मी हुईं हैं ये महिलाएं

स्वीडन के शहर माल्मो में 28 अगस्त को एक धुर-दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों ने कथित तौर पर कुरान की प्रतियां जलाईं, जिसके बाद वहां दंगे भड़क उठे. इस संगठन के नेता रासमुस पालुदन एक रैली में हिस्सा लेने वाले थे, जिसमें कुरान की प्रतियां जलाने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके उनके स्वीडन में प्रवेश पर रोक लगा दी थी. हालांकि, उनके समर्थकों ने फिर भी कुरान जलाया और प्रतिक्रिया में दंगे भड़क गए.

माल्मो शहर में आगजनी और पत्थरबाजी हुई. सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई. इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक कोलाज वायरल हो रहा है. ये कोलाज 16 महिलाओं की तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया है, जिनके चेहरे बुरी तरह जख्मी हैं. दावा किया जा रहा है कि अप्रवासियों ने दंगे में स्वीडन की महिलाओं के साथ इस तरह सुलूक किया.

बीजेपी नेता गौरव गोयल ने ये कोलाज ट्वीट करते हुए लिखा, “स्वीडन की सहिष्णुता ने उनके लिए ऐसा रास्ता तैयार किया है कि उनकी हत्या की जा सके. स्वीडन ने जिहादियों को आने की अनुमति दी और अब स्वीडन के नागरिकों को बेरहमी से मार दिया गया या जख्मी किया गया, यह कोई दुर्घटना नहीं है... यह उनका अपना चुनाव है.”

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि महिलाओं की ये तस्वीरें स्वीडन के दंगों से संबंधित नहीं हैं. कोलाज में इस्तेमाल की गई तस्वीरें वर्षों पुरानी हैं और अलग-अलग देशों की हैं. ये महिलाएं घरेलू हिंसा, पुलिसिया हिंसा या अन्य हमलों का शिकार हुई थीं.

विचलित कर देने वाला ये फोटो कोलाज स्वीडन के दंगों से जोड़कर सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानावत ने भी एक ऐसे ही भ्रामक ट्वीट को रीट्वीट किया.

What is happening in Sweden is extremely sad, my heart goes out to all the natives who believed that being secular made them better people, wake up call for Bharat, don’t be ashamed of protecting your civilization, protecting your Dharma. https://t.co/fErxr1o8GB