फैक्ट चेक: पीएम मोदी और बच्चों की इस बातचीत में “वोट चोरी” का नहीं था कोई जिक्र!

बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कथित “वोट चोरी” का मुद्दा जोरों-शोरों से उठाया. यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि बच्चे-बच्चे की जुबान पर “वोट चोरी” का मुद्दा है.

अब, कुछ छोटे स्कूली बच्चों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में पीएम मोदी बच्चों से पूछते हैं कि क्या वो मोदी को जानते हैं. जवाब में एक बच्चा कहता है - “मैंने आपको टीवी पर देखा है”. इसपर मोदी जी पूछते हैं - “क्या करता था मैं टीवी में”. इसके बाद बच्चा जवाब देता है- “वोट चोरी”.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के जरिए लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब बच्चे भी पीएम के सामने वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं. ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हालांकि, हमारी जांच में इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही निकली. ये वीडियो दरअसल एडिटेड है.

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये डीडी न्यूज की जुलाई 2023 की एक वीडियो रिपोर्ट में मिला. यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो प्रगति मैदान में आयोजित “अखिल भारतीय शिक्षा समागम” के उद्घाटन के दौरान का है. यानि एक बात साफ है कि ये वीडियो काफी पुराना है और उस वक्त कथित वोट चोरी का मामला चर्चा में नहीं था.

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें इसका असली वीडियो भी मिल गया. इसे पीएम मोदी ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर 29 जुलाई, 2023 को शेयर किया था.

मासूम बच्चों के साथ आनंद के कुछ पल! इनकी ऊर्जा और उत्साह से मन उमंग से भर जाता है। pic.twitter.com/rGY2mv5eK8 — Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2023

असल वीडियो को पूरा देखने पर कहीं भी “वोट चोरी” जैसा कोई जिक्र नहीं मिलता है. वीडियो में पीएम मोदी बच्चों से सवाल करते हैं, “क्या करता मैं टीवी में”. इसके जवाब में बच्चे स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहते हैं. इसके बाद इनमें से एक बच्चा बोलता है कि उसने पीएम मोदी को एक फोटो में देखा था. ऐसा कहने के बाद ये बच्चा पीएम मोदी के गले लग जाता है.

वीडियो में आगे मोदी बच्चों की पेंटिंग देखते हैं और बच्चे उनसे अपने साथ फोटो खिंचवाने के लिए भी कहते हैं. यानि, वीडियो में बच्चे का “वोट चोरी” वाला जवाब एडिट करके जोड़ा गया है.

दरअसल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तीन साल पूरे होने पर 29 जुलाई, 2023 को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हुआ था. इसी उद्घाटन में पीएम मोदी शामिल हुए थे और उन्होंने छोटे बच्चों से मुलाकात की थी. साफ है, पीएम मोदी और बच्चों के बीच "वोट चोरी" को लेकर हुई बातचीत का वायरल वीडियो एडिटेड है.

