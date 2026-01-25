फैक्ट चेक: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की कलमा पढ़ने की अपील? नहीं, एडिटेड है ये वीडियो

प्रयागराज का माघ मेला इस वक्त काफी चर्चा में है. मौनी अमावस्या के दिन अपनी पालकी के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठे, पुलिस पर उनके शिष्यों से बदसलूकी के आरोप लगे, सियासी बयानबाजियां हुईं. और फिलहाल स्वामी जी ससम्मान स्नान की मांग को लेकर विरोध में बैठे हैं.
इस मामले के बाद से एक धड़ा अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बैटिंग करता दिख रहा है. वहीं दूसरी तरफ उनके विरोध में भी सुर उठ रहे हैं. इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कलमा पढ़ने और उसे अपनाने की अपील कर रहे हैं.
वायरल वीडियो में अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, “जो इस्लाम को अंगीकार करेगा और कलमा पढ़ेगा, जब उसका निधन होगा और कयामत का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसे 'बहिश्त' भिजवा देंगे. वहां वह सुखों का भोग करेगा. जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वह कितना ही बड़ा सत्यवादी, सन्यासी या शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे. ऐसे व्यक्ति को दोजख की आग में झोंक दिया जाएगा. इसलिए, कलमा पढ़ लेना और एक मोहम्मद व एक खुदा पर विश्वास कर लेना.”
वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “लीजिए सुनिए इस मुल्ला मौलाना शंकराचार्य को, अब फैसला करें इसके समर्थन में बोलने वाले और अगर इतना सुनकर भी अगर समर्थन देते है तो थू है ऐसे शंकराचार्य और उसके समर्थकों पर इन के जैसे धर्म के ठेकेदारों के कारण ही धर्म का इतना विनाश हुआ है.”
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. असल वीडियो में वो हिंदू-मुस्लिम धर्म के बीच अंतर बता रहे थे. उन्होंने इस्लाम धर्म को गोलबंदी कहा था.
कैसे पता की सच्चाई?
वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन श्री ज्योतिर्मठ के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं. यहां इस वीडियो को 16 दिसंबर, 2025 को पोस्ट किया गया था. वीडियो का शीर्षक है - “इस्लाम और सनातन धर्म में क्या अंतर है?”
असली वीडियो में वो इस्लाम और हिंदू धर्म की तुलना करते हुए इस्लाम धर्म को ‘गोलबंदी’ बताते हैं. वो कहते हैं, “कोई भी मुसलमान हमारी बात को जो सुन रहा हो, वो नाराज ना हो क्योंकि जो सच्चाई है वही हम बोल रहे हैं. आपका जो धर्म है वो गोलबंदी है, कि हमारी गोल में आ जाओ सब ठीक है. हमारी गोल से बाहर हो तो तुम गलत हो.”
अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि इस्लाम की परिभाषा के अनुसार जो इस्लाम को अंगीकार करेगा और कलमा पढ़ेगा, मोहम्मद साहब उसी की सिफारिश स्वर्ग के लिए करेंगे. जो ऐसा नहीं करेगा उसे दोजक में झोंक दिया जाएगा. इसके बाद वो सवाल करते हैं कि ये गोलबंदी नहीं है तो क्या है?
इसके बाद वो हिंदू धर्म में कर्म और आचरण के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं, “हमारे यहां, हमारे धर्म में यमराज ये नहीं देखेंगे कि कौन आया, हमारा आया कि पराया आया. वो देखेंगे कि ये जो आया है उसके आचरण कैसे रहे हैं. अगर अच्छे आचरण हैं तो अच्छा फल दो और बुरे आचरण हैं तो बुरा फल दो. मुसलमान भी आएगा जिसने कलमा पढ़ा हो, तो वहां हमारे यमराज के सामने जब खड़ा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि ये तो कलमा पढ़ा हुआ है, वो ये देखेंगे कि इसका आचरण कैसा है?”
इसके बाद वो कहते हैं, “अगर उसके आचरण खराब हैं तो कितना ही कलमा पढ़ा हो, नर्क में ले जाकर रगड़ दिया जाएगा. इसलिए कलमा पढ़ लेना और एक मोहम्मद पर और एक खुदा पर विश्वास कर लेना, ये उनके यहां नीति है कि हमारा ये पढ़ लो, बाकी सब ठीक है. हमारे यहां नहीं, हमारा न्याय का धर्म है.”
वायरल वीडियो की ये लाइन- “कलमा पढ़ लेना और एक मोहम्मद और एक खुदा पर विश्वास कर लेना” - भी अलग से इसमें जोड़ी दी गई.
इस विवाद के बीच 24 जनवरी की रात को उनके शिविर के पास हंगामा हुआ. कुछ युवकों ने उनके शिविर में जबरन घुसने की कोशिश की और आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए.
साफ है, हिंदू-मुस्लिम धर्म के बीच अंतर बताते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के असली वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके इसे गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है.