फैक्ट चेक: साउथ फिल्म स्टार सामंथा के मां बनने की अफवाह, गाने के वीडियो से है बच्चे के साथ उनकी ये तस्वीर

दक्षिण भारतीय फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्री सामंथा अक्किनेनी बहुत जल्द बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ अमेजन प्राइम की चर्चित वेब सिरीज ‘द फैमिली मैन’ के दूसरे सीजन में नजर आएंगी. इस सीजन का लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार है और इसके जरिये सामंथा वेब मनोरंजन की दुनिया में कदम रख रही हैं.

‘द फैमिली मैन 2’ की चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सामंथा अक्किनेनी मां बन गई हैं. ऐसा कहने वाले लोग एक नवजात बच्चे के साथ अस्पताल के बेड में लेटी हुई सामंथा की एक फोटो शेयर कर रहे हैं.

एक फेसबुक यूजर ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, “बधाई सामंथा अक्किनेनी”.

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सामंथा के मां बनने की बात एकदम मनगढ़ंत है. नवजात बच्चे के साथ शेयर हो रही उनकी फोटो दरअसल उनकी तमिल फिल्म ‘थेरी’ के एक गाने का दृश्य है.

फेसबुक पर ये दावा काफी वायरल है. बहुत सारे लोग इस पर यकीन करते हुए सामंथा को मां बनने की बधाई दे रहे हैं.

क्या है सच्चाई

सामंथा अक्किनेनी की पीआर टीम ने इस बात की पुष्टि की कि उनके मां बनने की बात सिर्फ एक अफवाह है. वे फिलहाल तेलुगु फिल्म ‘शाकुंतलम’ की शूटिंग कर रही हैं.

बच्चे के साथ सामंथा की जो फोटो वायरल हो रही है, उसे रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि वो उनकी ​फिल्म ‘थेरी’ के गाने ‘एन जीवन’ का एक दृश्य है. इस गाने में 3 मिनट 12 सेकंड पर ठीक वही दृश्य देखा जा सकता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इससे पहले कई बार सामंथा की प्रेग्नेंसी से जुड़ी अफवाहें वायरल हो चुकी हैं जिनका वो खंडन भी कर चुकी हैं.

पिछले साल इंस्टाग्राम पर लाइव चल रहे ‘आस्क मी सेशन’ के दौरान एक प्रशंसक ने सामंथा से सवाल किया था कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं. इस पर उन्होंने जवाब दिया था, “मैं साल 2017 से प्रेग्नेंट हूं. मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि ये बच्चा बाहर ही नहीं आना चाहता है.” सामंथा ने साल 2017 में एक्टर नागा चैतन्य से शादी की थी.

साल 2019 में भी सामंथा की प्रेग्नेंसी से जुड़ी अफवाह उड़ी थी. एक वेबसाइट ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बाबत खबर भी पोस्ट कर दी थी, जिसका शीर्षक था कि क्या सामंथा प्रेग्नेंट हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने लिखा था, “क्या सचमुच? पक्के तौर पर पता चल जाए तो मुझे भी बताइएगा.”

Damnnn ....... is she ? When you find out please let us know https://t.co/Gk3oYnABYU