फैक्ट चेक: दिग्विजय ने नहीं लिखी राहुल गांधी को लेकर ये बेतुकी बात, फेसबुक ट्रांसलेशन से फैला भ्रम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में दिख रहा है कि दिग्विजय सिंह ने अंग्रेजी में लिखा है, "Shri Rahul Gandhi stands with the family of Shri Ahmed Patel ji at his last rites in Gujarat." इसके बाद उन्होंने यही बात हिंदी में बताते हुए लिख दिया, "राहुल गांधी गुजरात में 'अपने' अंतिम संस्कार पर श्री अहमद पटेल जी के परिवार के साथ खड़े हैं."

दिग्विजय सिंह की पोस्ट.