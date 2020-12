फैक्ट चेक: जिसे कहा जा रहा एमडीएच वाले ‘मसाला किंग’ का आखिरी वीडियो, उसकी ये है हकीकत

हो सकता है आपने धर्मपाल गुलाटी का नाम भी न सुना हो, लेकिन आप उनकी शक्ल जरूर पहचानते होंगे. एमडीएच मसालों के डिब्बों पर रंगीन पगड़ी पहने जिस शख्स की फोटो छपी रहती है और जो एमडीएच मसालों के विज्ञापनों में जोश के साथ मॉडलिंग करते भी नजर आते हैं, धर्मपाल गुलाटी उन्हीं का नाम है. वे एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक थे, जिन्हें लोग मसाला किंग भी कहते हैं. 98 वर्षीय धर्मपाल गुलाटी का 3 दिसंबर को दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया.

उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है जिसमें धर्मपाल एक अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं. उनके पास खड़ा एक शख्स ‘है प्रीत जहां की रीत सदा’ गाना गा रहा है और आसपास खड़े लोग तालियां बजा रहे हैं. धर्मपाल भी इस देशभक्ति गीत में पूरी तरह डूबे हुए हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि ये धर्मपाल गुलाटी के आखिरी समय का वीडियो है.

बॉलीवुड फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये वीडियो शेयर करते हुए अंग्रेजी में कैप्शन लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद है, “आज का सबसे ज्यादा अभिभूत कर देने वाला वीडियो! अपने आखिरी वक्त में भी एमडीएच मसाले के मालिक स्वर्गीय धर्मपाल जी का दिल भारत के लिए धड़क रहा था. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको भी प्रेरित करेगा!”

Most overwhelming video you can see today. Even in his last breaths owner of MDH masale Swargiya Dharampal ji’s heart was beating for India. I hope this will inspire you. pic.twitter.com/KmRqS0EpOC