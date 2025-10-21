फैक्ट चेक: क्या खड़गे ने कहा कि राहुल और तेजस्वी लोगों को डुबाएंगे? नहीं, ये वीडियो एडिटेड है

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और सभी पार्टियां जोर-शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं.

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने ही नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में खड़गे जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं, “अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, तो राहुल और तेजस्वी आपको डुबाएंगे.”

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “आज खड़गे ताऊ ने आख़िर सच बोल ही दिया. आखिर खांग्रेसी चमचे इतने भी नालायक नहीं है.” इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. ‘डुबाने’ वाली बात उन्होंने असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए बोली थी.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 1 सितंबर, 2025 को अपलोड किया गया था. वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक खड़गे ने ये भाषण बिहार के गांधी मैदान में दिया था.

वीडियो की शुरुआत में खड़गे “वोट चोरी” के मुद्दे पर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं. 1 मिनट 37 सेकंड पर वो कहते हैं, “मोदी जी वोट चोरी कराके बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं. आपको सतर्क रहना चाहिए. अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, तो मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे. वीडियो के इसी हिस्से से छेड़छाड़ कर मोदी और शाह की जगह राहुल और तेजस्वी का नाम जोड़ दिया गया.

यानि साफ है कि वायरल वीडियो एडिटेड है. अपने भाषण में जनता को सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए खड़गे ने कहा था कि ऐसा न करने पर मोदी और शाह उन्हें (लोगों को) डुबाएंगे.

इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे के एडिटेड वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनका हमने फैक्ट चेक किया था. आप उन्हें यहां और यहां पढ़ सकते हैं.

