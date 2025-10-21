scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: क्या खड़गे ने कहा कि राहुल और तेजस्वी लोगों को डुबाएंगे? नहीं, ये वीडियो एडिटेड है

बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज करते दिख रहे थे. फैक्ट चेक में पाया गया कि वीडियो एडिटेड है. असल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के गांधी मैदान में पीएम मोदी और अमित शाह के लिए यह बात कही थी.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनता से कह रहे हैं कि अगर वो सतर्क नहीं रहे तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उन्हें डुबा देंगे.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो एडिटेड है. ‘डुबाने’ वाली बात उन्होंने असल में पीएम मोदी और अमित शाह के लिए कही थी.

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और सभी पार्टियां जोर-शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं.

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने ही नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में खड़गे जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं, “अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, तो राहुल और तेजस्वी आपको डुबाएंगे.”  

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “आज खड़गे ताऊ ने आख़िर सच बोल ही दिया. आखिर खांग्रेसी चमचे इतने भी नालायक नहीं है.” इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

इस वायरल वीडियो की हकीकत क्या है (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: राजस्थान के अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की मदद के लिए व्यवसायी ने भेजीं 1000 कारें? नहीं, ये फोटो AI से बनी है 
Fact Check
फैक्ट चेक: भारतीय सेना में तैनात सगे भाइयों की शहादत का दावा करते इस भावुक पोस्ट का सच ये है 
रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चे की मदद करते कुत्ते के वीडियो का सच क्या है? (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चे की मदद करते कुत्ते का ये वीडियो AI का कमाल है 
Fack Check
फैक्ट चेक: पटना मेट्रो में न बकरी बनी सवारी, न साइकिल की हुई लोडिंग, इन दोनों वीडियो की सच्चाई ये है 
Fact Check.
फैक्ट चेक: बिहार में बीजेपी विधायक को जनता ने पीटा? ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है. 

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. ‘डुबाने’ वाली बात उन्होंने असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए बोली थी.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 1 सितंबर, 2025 को अपलोड किया गया था. वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक खड़गे ने ये भाषण बिहार के गांधी मैदान में दिया था.

Advertisement

वीडियो की शुरुआत में खड़गे “वोट चोरी” के मुद्दे पर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं. 1 मिनट 37 सेकंड पर वो कहते हैं, “मोदी जी वोट चोरी कराके बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं. आपको सतर्क रहना चाहिए. अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, तो मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे. वीडियो के इसी हिस्से से छेड़छाड़ कर मोदी और शाह की जगह राहुल और तेजस्वी का नाम जोड़ दिया गया.

यानि साफ है कि वायरल वीडियो एडिटेड है. अपने भाषण में जनता को सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए खड़गे ने कहा था कि ऐसा न करने पर मोदी और शाह उन्हें (लोगों को) डुबाएंगे.

इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे के एडिटेड वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनका हमने फैक्ट चेक किया था. आप उन्हें यहां और यहां पढ़ सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement