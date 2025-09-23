फैक्ट चेक: राहुल गांधी ने नहीं कहा कि चुनाव जीतने में नरेंद्र मोदी की मदद हिन्दुस्तान करता है

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के भाषण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वो कह रहे हैं “अच्छी तरह सुनिए, नरेन्द्र मोदी चुनाव जीतता है और नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की मदद हिन्दुस्तान करता हैं”.अब कई लोग इस वीडियो को सच मानकर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं.

वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, “सुनिए नरेंद्र मोदी जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान करता है. भाई इसको घर से बाहर मत निकालो, किसी दिन आत्महत्या करके मोदी जी पे इल्जाम लगा देगा और खुद थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देगा.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो एडिटेड है. असल में राहुल गांधी कह रहे थे कि निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री मोदी की चुनावों में मदद करता है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन इंडियन यूथ कांग्रेस के फेसबुक पेज पर 27 अगस्त 2025 की एक पोस्ट में मिला. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर चुनाव जीतता हैं और यही सच्चाई है.”

लगभग 30 सेकंड लंबे इस वीडियो में राहुल गांधी सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी पर वोट चोरी करने की बात करते हैं और फिर वे निर्वाचन आयोग पर चुनावों में मोदी की मदद करने का आरोप लगाते हैं.

वे कहते हैं, “मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेन्द्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है. नरेन्द्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़वा के चुनाव जीतता है और नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की मदद हिन्दुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है.”

वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि राहुल गांधी, निर्वाचन आयोग पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं.

कीवर्ड सर्च करने पर हमें राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर 27 अगस्त 2025 को अपलोड हुआ एक लाइव वीडियो मिला जिसमें वायरल वीडियो वाले हिस्से को 52 मिनट 50 सेकंड से लेकर 53 मिनट 21 सेकंड के टाइमस्टैंप पर सुना जा सकता है.

इस हिस्से में वो मोदी पर वोट चोरी के आरोप लगाते हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा मोदी की चुनावों में मदद करने की बात भी कहते हैं. ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर में 27 अगस्त को हुई महागठबंधन की रैली का है. इस रैली में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन समेत कई नेता शामिल हुए थे.

यहां साफ हो जाता है कि राहुल गांधी का ये वीडियो एडिटेड है.

रिपोर्ट - आशीष कुमार