फैक्ट चेक: क्या बाबरी विध्वंस की बरसी पर मथुरा में तोड़ दी गई पुलिस बैरिकेडिंग? भ्रामक है ये पोस्ट

इस बार 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर अयोध्या के साथ-साथ उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर भी चर्चा में रहा. कारण था कुछ हिंदू संगठनों की एक घोषणा जिसमें कहा गया था कि मथुरा में 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित की जाएगी. शहर में माहौल ना बिगड़े इस वजह से पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे.



इसकी आड़ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें सड़क पर जनसैलाब देखा जा सकता है. वीडियो को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि 6 दिसंबर को मथुरा में कृष्ण भक्तों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और ईदगाह में घुसने के लिए आगे बढ़ गए.



वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है - "हिन्दुओं की एकता अब रंग ला रही है सनातनी अब एक हो रहे है उसकी एक झलक मथुरा में जब मथुरा में कृष्ण भक्तों ने बेरीकेटिंग तोड़ दी. जय श्री कृष्णा... हर हर महादेव". इसी कैप्शन के साथ फेसबुक पर और भी कई लोग इस वीडियो को पोस्ट कर चुके हैं.



क्या है सच्चाई?



इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि इस वीडियो का मथुरा से कोई लेना-देना नहीं है. यह दिसंबर 2019 का वीडियो है जब नागरिकता कानून को लेकर असम के नगांव में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था.



वीडियो को कुछ कीवर्ड्स और रिवर्स सर्च की मदद से खोजने पर हमें उत्तर-पूर्वी भारत की एक न्यूज वेबसाइट 'INSIDENE' की एक फेसबुक पोस्ट मिली. 12 दिसंबर 2019 को किए गए इस पोस्ट में वायरल वीडियो मौजूद था. साथ में लिखा था कि नगांव में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई.



उस समय असम के कुछ पत्रकारों ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया था और इसे नागरिकता कानून से जोड़ते हुए नगांव का बताया था.

Assam against CAB. Sea of people at Nagaon @RajatSharmaLive @ravishndtv @sardesairajdeep @aamir_khan @realDonaldTrump pic.twitter.com/TdVZk9dlgx