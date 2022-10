फैक्ट चेक: पीएम नरेंद्र मोदी ने नाथूराम गोडसे को नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी थी

इस साल देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई. आपने गौर किया होगा कि गांधी जयंती के आसपास हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशेष फोटो वायरल हो जाती है. जी हां, वही फोटो, जिसमें वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक मूर्ति के सामने नमन करते दिख रहे हैं. लेकिन, इसके साथ कहा ये जाता है कि ये मूर्ति महात्मा गांधी के हत्यारे, नाथूराम गोडसे की है.

बात झूठी है और हर साल मीडिया इसकी सच्चाई भी बताता है, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीर गांधी जयंती पर वायरल हो ही जाती है. इस साल एक दूसरी फोटो के साथ इस फोटो का कोलाज बनाकर इसे शेयर किया जा रहा है. दूसरी फोटो में पीएम मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर नमन करते दिख रहे हैं.

कोलाज में लिखा है, “गोली खाने वाले को भी नमन, गोली मारने वाले को भी नमन.” ऐसा कहते हुए ये कहने की कोशिश की जा रही है ​कि पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के साथ नाथूराम गोडसे को भी श्रद्धांजलि दी. मिसाल के तौर पर, एक फेसबुक यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा,“ सत्ता के लिए संघी दोगलापन?”

इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि प्रधानमंत्री के नाथूराम गोडसे की मूर्ति को श्रद्धांजलि देने की बात पूरी तरह गलत है. जहां पहली फोटो में वो महात्मा गांधी के आगे सिर झुका रहे हैं, वहीं दूसरी फोटो में वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन कर रहे हैं.

गुजरात की है पहली फोटो

वायरल कोलाज में ऊपर लगी फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें पता लगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अक्टूबर, 2018 के एक ट्वीट से ली गई है.

दरअसल, 30 सितंबर, 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में महात्मा गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया था. उसी म्यूजियम की एक मूर्ति को नमन करने की फोटो इस वक्त कोलाज की पहली फोटो के रूप में शेयर हो रही है. यानी, इस फोटो के साथ कही जा रही बात सही है.



दूसरी फोटो से फैलाया जा रहा झूठ

दूसरी फोटो को रिवर्स सर्च करने पर ये हमें ‘ऑल इंडिया रेडियो’ के 6 अप्रैल, 2017 के एक ट्वीट में मिली. यहां इसके साथ कैप्शन में लिखा है, “#BJPSthapanaDiwas: पीएम मोदी नई दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी.”

#BJPSthapanaDiwas: PM @narendramodi visits BJP HQ in New #Delhi; Pays tribute to Pandit Deendayal Upadhyaya. pic.twitter.com/n2OQnuzc6B