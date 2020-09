फैक्ट चेक: किसान आंदोलन की नहीं है जख्मी लोगों की ये तस्वीरें

किसानों और विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि से जुड़े तीन विधेयकों को मंजूरी दे दी. किसान पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं. किसान आंदोलन की रोजाना कई तस्वीरें और वीडियो भी इंटरनेट पर आ रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो कोलाज भी खूब वायरल हो रहा है. इस कोलाज में कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हुए दिख रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें किसान आंदोलन की हैं जिसमें किसानों को पीटा जा रहा है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि तस्वीरों के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है. तस्वीर में दिख रहे लोग केरल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कुछ दिनों पहले पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो गए थे. ये लोग केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे.

फेसबुक पर इस फोटो कोलाज को पोस्ट करते हुए लोग लिख रहे हैं, "किसान आंदोलन हुआ उग्र तस्वीरें आपको भयभीत कर देगी अन्नदाताओं पर जो अत्याचार हो रहा है यह बिकाऊ मीडिया आपको नहीं दिखाएगा". सोशल मीडिया पर इस भ्रामक पोस्ट को हजारों लोग शेयर कर चुके हैं.

तस्वीरों के इस फोटो कोलाज को गूगल पर रिवर्स सर्च करने पर हमें यूथ कांग्रेस का एक ट्वीट मिला. 17 सितंबर को किए गए इस ट्वीट में वायरल तस्वीरें मौजूद हैं और बताया गया है कि ये जख्मी लोग केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं. ट्वीट के मुताबिक, पुलिस ने इन लोगों को इसलिए पीटा क्योंकि केरल की लेफ्ट सरकार के गोल्ड स्मगलिंग मामले में शामिल होने को लेकर ये लोग विरोध कर रहे थे.

We strongly condemn the brutal attack on Youth Congress cadres through out Kerala for protesting against LDF govt’s involvement in gold smuggling. MLA VT Balram and workers seriously injured in the attack. State sponsored violence cannot intimidate us! pic.twitter.com/M7jYf3i67i

केरल यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी इन तस्वीरों को ट्वीट किया गया था. पुलिस से हुई इस झड़प में केरल में कांग्रेस से विधायक बलराम वीटी सहित कई लोग घायल हुए थे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील इस्तीफा दें. खबरों के मुताबिक, ये तस्वीरें केरल के पलक्कड़ शहर की हैं.

The Brutal lathicharge on @INCKerala MLA Balram VT and other @IYCKerala workers is highly condemnable.



Police resorting to such attacks and injure protestors is deplorable.



We demand proper investigation in to the cause of lathi charge and resignation of minister KT.Jaleel. pic.twitter.com/rLQuuRRiDQ