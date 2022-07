फैक्ट चेक: मदीना की मस्जिद में सजदा करते वक्त नहीं हुई थी इस शख्स की मौत

सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब की एक मस्जिद में सजदा करते समय अचानक एक शख्स की मौत हो गई. ऐसी चर्चा है कि ये व्यक्ति बेहद खुशकिस्मत है क्योंकि उसने अपनी आखिरी सांस बेहद पाक मानी जाने वाली मदीना की मस्जिद-ए-नबवी में ली.

ऐसा कहने वाले लोग सबूत के तौर पर एक फोटो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति सजदे की स्थिति में बैठा हुआ है. उसके ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा ओढ़ाया हुआ है. आसपास कई सारे लोग खड़े हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं.

एक फेसबुक यूजर ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, “क्या ही खूबसूरत मौत है. सजदे की हालत में मौत ओ भी नबी शहर, नबी की मस्जिद मस्जिद ए नबवी में नमाज़ ए जुमा के दौरान अल्लाह का बंदा सजदे में ही अपने खालिक से जा मिला. मौत भी आई तो तब जब बंदा अपने रब से बेहद करीब था.”

हमने पाया कि वायरल फोटो में दिख रहे शख्स की मौत सजदा करते वक्त हो जाने की बात गलत है. ये व्यक्ति में मदीना की मस्जिद-ए-नबवी में सजदा करते समय सिर्फ बेहोश हुआ था. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था. ये घटना 18 मार्च 2022 की है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर ये हमें ‘द इस्लामिक इनफोर्मेशन’ वेबसाइट पर मिली. इस की 23 मार्च, 2022 को छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मदीना की मस्जिद-ए-नबवी में सजदे के दौरान एक व्यक्ति के मर जाने की खबर ‘@theholymosques’ ट्विटर हैंडल पर दी गई थी. इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया.

अफवाह फैलाने वाले ट्विटर अकाउंट ने मांगी माफी

‘@theholymosques’ ट्विटर हैंडल ने 18 मार्च 2022 को ये फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि ये व्यक्ति सिर्फ बेहोश हुआ था. उसकी तबियत अब ठीक है. साथ ही, इस अकाउंट को चलाने वालों ने अपने पिछले ट्वीट के लिए माफी भी मांगी थी, जिसमें उन्होंने सजदा करते समय बेहोश हुए व्य​क्ति को मृत घोषित कर दिया था.



The news we have got || “My brothers who called an ambulance in the Prophet’s Mosque for the man said it was a case of fainting and that the brother is in good condition, apologies for the mistake” pic.twitter.com/aVQWPxOmCr