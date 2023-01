फैक्ट चेक: 'पठान' फिल्म देखने गए दो गुटों में कोल्ड ड्रिंक को लेकर हुई मारपीट का वीडियो भ्रामक दावे के साथ वायरल

एक्टर शाहरुख खान की 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म 'पठान' पांच दिन में पूरी दुनिया में तकरीबन 550 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

फिल्म की रिलीज से पहले लंबे समय तक इस फिल्म के बॉयकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चला था. कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे. रिलीज के दिन भी कुछ शहरों में सिनेमाघरों के बाहर प्रदर्शन देखने को मिले.

इन सबके बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें कुछ लोगों को किसी थिएटर के अंदर मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान के फैंस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की जमकर पिटाई की है.

SRK Fans Beating Bajrang Dal And The Protestors In Theatre...Majja Agaya...Khushi Ka Thikana Nhi Rhaa Ankit Bhai @SRKpePHD_1997 Tony Bhai @jaishriram4761 Dhruvil Bhai @DhruvilzSRK

Didi @afficasm Kuch Boliye#PathaanCollection #ShahRukhKhan #Pathaan100crWorldwide #Pathaan pic.twitter.com/pgxZtp3x8q