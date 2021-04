फैक्ट चेक: पाकिस्तानी यूजर्स भारत में कोरोना संकट से जोड़कर शेयर कर रहे विशाखापट्टनम गैस त्रासदी का वीडियो

कोरोना की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है. ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण रोज कई मरीजों की तड़प-तड़प कर जान जा रही है. कोरोना से हो रही मौतों से हर तरफ दुख का मंजर है. भारत की इस भयावह स्थिति की चर्चा विश्वभर में हो रही है. पाकिस्तान में भी लोग सोशल मीडिया पर #IndiaNeedsOxygen #PakistanstandswithIndia जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए भारत के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं और दुख प्रकट कर रहे हैं.

इसी सिलसिले में पाकिस्तानी यूजर्स एक वीडियो भी शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो भारत में इस समय महामारी के कहर को दिखाता है. विचलित कर देने वाले इस वीडियो में चीख-पुकार मची हुई है और लोगों को बदहवास होकर सड़क पर लेटे देखा जा सकता है. वीडियो में पुलिस भी नजर आ रही है जो मरीजों को एम्बुलेंस में बिठाने में मदद कर रही है. वीडियो को भारत के कोरोना आपातकाल से जोड़ते हुए मोदी सरकार की आलोचना की जा रही है.

