फैक्ट चेक: मंगल ग्रह के सूर्यास्त की पहली तस्वीर नहीं, ये महज एक आर्टवर्क है

डूबते हुए सूरज और हल्की नीली रोशनी में नहाए आसमान के दिलकश नजारे की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि ये मंगल ग्रह में होने वाले सूर्यास्त की पहली फोटो है.

एक ट्विटर यूजर ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, “मंगल ग्रह में होने वाले सूर्यास्त की पहली फोटो.”

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सोशल मीडिया पर मंगल ग्रह के सूर्यास्त की पहली फोटो के नाम पर जो तस्वीर शेयर की जा रही है, वो मार्क गार्लिक नाम के एक कलाकार का बनाया चित्र है. मार्क ने ये चित्र मंगल ग्रह पर होने वाले सूर्यास्त से जुड़ी अपनी कल्पना के आधार पर बनाया था.

फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग इस फोटो को मंग्रल ग्रह के सूर्यास्त की पहली फोटो समझ कर शेयर कर रहे हैं.

क्या है सच्चाई



वायरल फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें पता चला कि ये कोई असली फोटो नहीं ब​ल्कि इंग्लैंड के आर्टिस्ट मार्क गार्लिक का बनाया एक आर्टवर्क है.

मार्क ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर दुख जताया है कि उनके बनाए आर्टवर्क को लोग मंगल ग्रह के सूर्यास्त की पहली फोटो के नाम पर शेयर कर रहे हैं. उनका ट्वीट नीचे देखा जा सकता है.

This ARTWORK is doing the rounds on Twitter, after some idiot removed my name from it and then labelled it 'First photo of a sunset on Mars'. It's bullshit.



16k likes so far, and still going. For a f******* fake.



Feeling pissed. pic.twitter.com/rBy4hJok18