फैक्ट चेक: पीएम मोदी के नाम पर नहीं रखा गया दरभंगा के किसी चौक का नाम, पाकिस्तान में है केतली वाला ये चौराहा

गुजरात में ‘मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम’ का नाम 24 फरवरी 2021 को बदलकर ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ कर दिया गया. विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर सरकार की आलोचना कर रही हैं.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक चौक बना दिया गया है. ऐसा कहने वाले लोग एक बेहद अनोखी डिजाइन वाले चौक की फोटो शेयर कर रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की मूर्ति लगी हुई है. मोदी की इस मूर्ति पर चाय की विशालकाय केतली से पानी गिर रहा है. साथ ही, सड़क के किनारे एक बोर्ड भी लगा है, जिस पर लिखा है, ‘नरेंद्र मोदी चौक, बाबू भदवा, दरभंगा’.

इस फोटो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, “निंदनीय ये हो क्या रहा है, जीते जी किसी के नाम के चौक- चौराहे, स्टेडियम-अस्पताल की परंपरा हमारे देश में नही रही!”

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सोशल मीडिया पर केतली और मोदी की मूर्ति वाले चौक की जो फोटो शेयर हो रही है, वो पाकिस्तान के फैसलाबाद में स्थित एक चौक की फोटो को एडिट करके बनाई गई है. पाकिस्तान के इस चौक का नाम स्टेशन चौक है. इसकी असली फोटो में सिर्फ केतली और कप-प्लेट के आकार की मूर्तियां हैं.

इस फोटो को देखकर जहां बहुत सारे लोग दुविधा में हैं, वहीं कई लोग इसे असली मानकर शेयर भी कर रहे हैं. एक यूजर ने इस फोटो के नीचे कमेंट करते हुए लिखा, “इन्हें पता है कि बाद में तो आडवाणी बनना ही है, पहले ही स्टेडियम-चौक बनवा लो.”

क्या है सच्चाई

हमें पता चला कि पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में स्टेशन रोड पर एक चौक है, जहां केतली और चाय के कप-प्लेट की मूर्तियां लगी हैं. इसी चौराहे की एक फोटो को एडिट करके उसे दरभंगा का नरेंद्र मोदी चौक बताया जा रहा है.

रिवर्स सर्च करने से हमें वायरल फोटो ‘पाकिस्तान पॉइंट’ नाम की एक वेबसाइट पर मिली. यहां मौजूद फोटो में न तो नरेंद्र मोदी की कोई मूर्ति दिख रही है और न ही ‘नरेंद्र मोदी चौक’ लिखा कोई बोर्ड. यहां फोटो के साथ कैप्शन लिखा है, ‘फैसलाबाद: शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाई गई केतली-कप की मूर्तियों का खूबसूरत नजारा.’

इस फोटो की तुलना वायरल फोटो से करने पर ये साफ देखा जा सकता है कि असली फोटो में मौजूद कप-प्लेट को हटाकर वहां नरेंद्र मोदी की मूर्ति लगाई गई है. चौक की बाउंड्री पर लिखे ‘DEAR TEA PHA’ को हटाकर वहां ‘नरेंद्र मोदी चौक’ लिखा गया है. साथ ही, सड़क के किनारे ‘नरेंद्र मोदी चौक’ वाला बोर्ड अलग से जोड़ दिया गया है. दोनों तस्वीरों में सड़क किनारे लगे पेड़, ट्रैफिक लाइट और बाइकसवारों की स्थिति बिलकुल एक-जैसी है.

पाकिस्तान के अखबार बिजनेस रिकॉर्डर’ की वेबसाइट पर भी हमें फैसलाबाद के केतली वाले चौराहे की फोटो मिली. यहां इस फोटो में दिख रहे चौक को फैसलाबाद का स्टेशन चौक बताया गया है. यहां ये फोटो ‘एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान’ के हवाले से पोस्ट की गई है.

शॉपिंग पोर्टल से ली गई है मोदी की मूर्ति वाली फोटो

वायरल फोटो में केतली के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की जो मूर्ति नजर आ रही है, वो ‘इंडियामार्ट’ नाम की शॉपिंग वेबसाइट से ली गई है. इस वेबसाइट में मोदी की ये मूर्ति 65 हजार रुपये में बिक रही है.

दरभंगा में हो चुका है ‘नरेंद्र मोदी चौक’ से जुड़ा एक विवाद

दरभंगा के बाबू भदवा गांव में रहने वाले एक भाजपा समर्थक व्यक्ति ने साल 2018 में आरोप लगाया था कि उसके पिता की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने अपनी दुकान के पास ‘नरेंद्र मोदी चौक’ का एक बोर्ड लगाया था.

इस मामले में बाद में पुलिस ने ये बयान दिया था कि ये हत्या जमीन के विवाद को लेकर की गई थी. बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया था कि दरभंगा मामले में हत्या जमीन के विवाद की वजह से की गई, न कि मोदी चौक वाला बोर्ड लगाने की वजह से. ये ट्वीट नीचे देखा जा सकता है.

Totally false that murder in Darbhanga cause of land dispute. Board was put long back, Murder has nothing to do with Board.