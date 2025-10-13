फैक्ट चेक: किरोड़ी लाल मीणा को करना पड़ा राजस्थान की जनता के गुस्से का सामना? ये है वीडियो की पूरी कहानी

राजस्थान के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. वीडियो के जरिए ये कहने की कोशिश की जा रही है कि नाराज जनता ने मीणा के साथ धक्का मुक्की की. लोग लिख रहे हैं राजस्थान में बीजेपी सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं.



वीडियो किसी जनसभा का है जहां मीणा को लोगों के बीच से जाते देखा जा सकता है. ऐसा लगता है कि मीणा नाराज हैं और सभा छोड़कर जा रहे हैं.



वीडियो के साथ लोग कैप्शन में लिख रहे हैं, “मामला चाहे कुछ भी हो लेकिन मंत्री जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. राजस्थान में भाजपा के मंत्रियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, जनता हिसाब किताब मांगना शुरू कर चुकी है.”



इस कैप्शन के साथ वीडियो को एक्स और फेसबुक पर कई लोग शेयर कर चुके हैं.



आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि किरोड़ी लाल मीणा का ये वीडियो अभी का नहीं बल्कि अप्रैल 2024 का है जब वो एक जनसभा में भीड़ कम होने की वजह से नाराज होकर चले गए थे.



कैसे पता की सच्चाई?



वीडियो को कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें वायरल वीडियो जैसा ही एक दूसरा वीडियो मिला जिसे अप्रैल 2024 में खूब शेयर किया गया था. 16 अप्रैल, 2024 को एनडीटीवी ने इस वीडियो के साथ एक रिपोर्ट छापी थी. रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की बस्सी विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा भाषण देने पहुंचे थे.



सभा में कम भीड़ देखकर मीणा आगबबूला हो गए थे. उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी और नाराजगी जाहिर करते हुए बिना भाषण दिए ही मंच से नीचे उतर गए थे. मंच से मीणा ने लोगों से कहा था, 'नहीं दे रहा भाषण, जाओ अपने-अपने घर'.



इस बारे में पत्रिका और ईटीवी भारत ने भी खबरें छापी थीं.



पत्रिका में एक फोटो का इस्तेमाल किया गया था जो वायरल वीडियो से काफी मिलती-जुलती है. इन दोनों को मिलाने से साफ हो जाता है कि दोनों एक ही जगह और एक ही समय के हैं.



किसी भी खबर में ये नहीं लिखा है कि मीणा के साथ जनता ने धक्का-मुक्की की. रिपोर्ट्स में यही बताया गया है कि मीणा को रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुके.

यहां स्पष्ट हो जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा के एक साल से ज्यादा पुराने वीडियो को अभी का बताया जा रहा है.

