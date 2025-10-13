scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: किरोड़ी लाल मीणा को करना पड़ा राजस्थान की जनता के गुस्से का सामना? ये है वीडियो की पूरी कहानी

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का वायरल वीडियो अप्रैल 2024 का है, न कि हाल का. वीडियो में कम भीड़ देखकर मीणा नाराज होकर जनसभा छोड़ते दिख रहे हैंसोशल मीडिया पर इसे वर्तमान घटना बताकर साझा किया गया, जबकि फैक्ट-चेक ने इसे पुराने समय का बताया.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
हाल के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राजस्थान के मंत्री नेता किरोड़ी लाल मीणा के साथ नाराज जनता ने धक्का-मुक्की की.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
किरोड़ी लाल मीणा का ये वीडियो अभी का नहीं बल्कि अप्रैल 2024 का है जब वो एक जनसभा में भीड़ कम होने की वजह से नाराज होकर चले गए थे. 

राजस्थान के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. वीडियो के जरिए ये कहने की कोशिश की जा रही है कि नाराज जनता ने मीणा के साथ धक्का मुक्की की. लोग लिख रहे हैं राजस्थान में बीजेपी सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं.

वीडियो किसी जनसभा का है जहां मीणा को लोगों के बीच से जाते देखा जा सकता है. ऐसा लगता है कि मीणा नाराज हैं और सभा छोड़कर जा रहे हैं.
 

fact check


वीडियो के साथ लोग कैप्शन में लिख रहे हैं, “मामला चाहे कुछ भी हो लेकिन मंत्री जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. राजस्थान में भाजपा के मंत्रियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, जनता हिसाब किताब मांगना शुरू कर चुकी है.”

इस कैप्शन के साथ वीडियो को एक्स और फेसबुक पर कई लोग शेयर कर चुके हैं.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि किरोड़ी लाल मीणा का ये वीडियो अभी का नहीं बल्कि अप्रैल 2024 का है जब वो एक जनसभा में भीड़ कम होने की वजह से नाराज होकर चले गए थे.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें वायरल वीडियो जैसा ही एक दूसरा वीडियो मिला जिसे अप्रैल 2024 में खूब शेयर किया गया था. 16 अप्रैल, 2024 को एनडीटीवी ने इस वीडियो के साथ एक रिपोर्ट छापी थी. रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की बस्सी विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा भाषण देने पहुंचे थे.
 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NDTV Rajasthan (@ndtvrajasthan)

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check Viral Video
फैक्ट चेक: भारतीय मिग-21 विमान क्रैश का पुराना वीडियो पाक-अफगान संघर्ष से जोड़कर वायरल 
fact check
फैक्ट चेक: AI से बनाई गई बुर्कानशी महिला क्रिकेटरों की फोटो को असली मानकर किया गया शेयर 
mutaki press conference women journalists entry ban
फैक्ट चेक: जिस फोटो के जरिए मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन का दावा झूठा बताया जा रहा है, ये रही उसकी असलियत 
Fact Check Cover Photo
फैक्ट चेक: दीवार पर हनुमान जी का स्केच बनाते बंदर का ये वीडियो AI का कमाल है 
तेजस्वी को 'घमंडी' कहते VIP पार्टी के मुकेश सहनी का ये वीडियो पांच साल पुराना है (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: तेजस्वी को 'घमंडी' कहते VIP पार्टी के मुकेश सहनी का ये वीडियो पांच साल पुराना है  

सभा में कम भीड़ देखकर मीणा आगबबूला हो गए थे. उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी और नाराजगी जाहिर करते हुए बिना भाषण दिए ही मंच से नीचे उतर गए थे. मंच से मीणा ने लोगों से कहा था, 'नहीं दे रहा भाषण, जाओ अपने-अपने घर'.

इस बारे में पत्रिका और ईटीवी भारत ने भी खबरें छापी थीं.

पत्रिका में एक फोटो का इस्तेमाल किया गया था जो वायरल वीडियो से काफी मिलती-जुलती है. इन दोनों को मिलाने से साफ हो जाता है कि दोनों एक ही जगह और एक ही समय के हैं. 
 

fact check


किसी भी खबर में ये नहीं लिखा है कि मीणा के साथ जनता ने धक्का-मुक्की की. रिपोर्ट्स में यही बताया गया है कि मीणा को रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुके.

यहां स्पष्ट हो जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा के एक साल से ज्यादा पुराने वीडियो को अभी का बताया जा रहा है.  

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement