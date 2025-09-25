scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: केजरीवाल ने नहीं बताया खुद को पीएम मोदी का भक्त, एडिटेड है ये वीडियो

वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लोग केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं कि जेल जाने के बाद से उनके बोल बदल गए हैं. आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. असली वीडियो में केजरीवाल ने खुद को बाबा साहेब अंबेडकर का भक्त बताया था न कि पीएम मोदी का.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने खुद को पीएम मोदी का भक्त बताया और पीएम की जमकर तारीफ की.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो एडिटेड है. असल में केजरीवाल ने खुद को अंबेडकर का भक्त बताया था, पीएम मोदी का नहीं.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है जिसमें वो कथित तौर पर खुद को प्रधानमंत्री मोदी का भक्त बता रहे हैं. वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लोग केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं कि जेल जाने के बाद से उनके बोल बदल गए हैं.

वीडियो में केजरीवाल कहते हैं, “दोस्तों मैं अपने आपको मोदी जी का केवल फैन नहीं मानता, मैं उनका भक्त हूं भक्त. मैंने पहले भी उनके बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन जब जेल गया तब मैंने उनकी जीवनी कई बार पढ़ी. उनका जीवन पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है. जितना संघर्ष उन्होंने किया, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में इतना संघर्ष करके, एक मामूली-सा आदमी कहां पहुंच गया. कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया.”

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “हे भगवान गिरगिट कितना रंग बदलता है.”

सम्बंधित ख़बरें

fact check
फैक्ट चेक: जनसैलाब का ये वीडियो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की रैली का नहीं है 
Fact check
फैक्ट चेक: जमानत मिलने पर यूपी के थाने में महिला का नागिन डांस? नहीं, फिल्म शूटिंग का है ये वीडियो 
fact check
फैक्ट चेक: ट्रेन में लड़की से रिश्वत लेते ‘रेलवे कर्मचारी’ का ये वीडियो स्क्रिप्टेड है 
Fact Check.
फैक्ट चेक: आजतक नहीं, किसी दूसरे चैनल के पत्रकार पर भड़के थे पूर्व रॉ चीफ ए एस दुलत 
ग़लत दावै के साथ राहुल गांधी का वीडियो हुआ वायरल
फैक्ट चेक: राहुल गांधी ने नहीं कहा कि चुनाव जीतने में नरेंद्र मोदी की मदद हिन्दुस्तान करता है 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. असली वीडियो में केजरीवाल ने खुद को बाबा साहेब अंबेडकर का भक्त बताया था न कि पीएम मोदी का.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो में केजरीवाल सर्दियों वाली जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं. यानि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं हो सकता है. वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें केजरीवाल के इस भाषण का पूरा वीडियो आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर मिल गया. यहां इसे 19 दिसंबर, 2024 को अपलोड किया गया था.

Advertisement

भाषण की शुरुआत में केजरीवाल गृहमंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हैं. इसके बाद 2 मिनट 54 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा आता है. इसमें केजरीवाल कहते हैं - “दोस्तों मैं अपने आपको अंबेडकर जी का केवल फैन नहीं मानता, मैं उनका भक्त हूं भक्त.” आगे वो डॉ. अंबेडकर की तारीफ करते हैं.

साफ है कि वो खुद को अंबेडकर का भक्त बताते हैं, पीएम मोदी का नहीं. असली वीडियो के इसी हिस्से से छेड़छाड़ कर अंबेडकर की जगह पीएम मोदी का नाम जोड़ दिया गया. इससे संबंधित न्यूज रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि केजरीवाल ने अपने इस भाषण में अंबेडकर को आधुनिक भारत का भगवान बताया था. साथ ही उन्होंने बीजेपी पर अंबेडकर से नफरत करने का आरोप लगाया था

साफ है कि वायरल हो रहा अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो झूठा है.

रिपोर्ट: अभिषेक पाठक

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement