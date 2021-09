फैक्ट चेक: गड्ढों वाली सड़क की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की नहीं, दिल्ली की है

मॉनसून में देश की सड़कों का तालाब में तब्दील होना आम बात है. इंटरनेट पर ऐसी सड़कों की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं. इसी कड़ी में अब सोशल मीडिया पर खस्ताहाल सड़क की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है जिसे उत्तर प्रदेश का बताया गया है. फोटो में एक फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर पानी से भरे गड्ढे देखे जा सकते हैं. गड्ढों के पास सामान से भरा एक रिक्शा पलटा नजर आ रहा है.

"Political stories" नाम के एक फेसबुक पेज ने तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये यूपी का एक फ्लाईओवर है जहां सड़क का ये हाल हो चुका है. इस पोस्ट को लगभग दस हजार लोग शेयर कर चुके हैं. कमेंट्स में लोग कटाक्ष करते हुए सीएम योगी और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. यूपी का बताते हुए फोटो को और भी कई यूजर्स ने फेसबुक पर साझा किया है.

क्या है सच्चाई?

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल फोटो के साथ किया जा रहा दावा गलत है. ये उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि दिल्ली की एक सड़क की तस्वीर है.

फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें पता चला कि कांग्रेस नेता और दिल्ली के चांदनी चौक से पूर्व विधायक अलका लांबा ने इस तस्वीर को 12 सितंबर को ट्वीट किया था. तस्वीर के जरिए उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पीडब्ल्यूडी पर तंज किया था.

12 सितंबर को ही एक ट्विटर यूजर ने भी ये फोटो पोस्ट की थी और दिल्ली पीडब्ल्यूडी को टैग करते हुए सड़क की बदहाली की शिकायत की थी. यूजर ने लिखा था कि ये दिल्ली के रानी झांसी फ्लाईओवर के नीचे बनी आजाद मार्केट चौक की सड़क है. इस ट्वीट का दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने शिकायत नंबर के साथ जवाब भी दिया था. दिल्ली पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर ये शिकायत दर्ज देखी जा सकती है.

Your complaint no. is PWD/2021/09/263929

वायरल फोटो में दिल्ली में दौड़ने वाली लाल रंग की डीटीसी बस भी दिख रही है.



इसके साथ ही, इस जर्जर सड़क की अन्य तस्वीरें पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर घूम रही हैं. यूजर्स ने तस्वीरों को दिल्ली के आजाद मार्केट चौक का ही बताया है.

@NorthDmc @DcClz @LtGovDelhi @AAPDelhi



Finally North MCD found water on Moon craters. Kudos to North MCD. Any one can visit these Moon Craters Under Rani Jhansi Flyover near Azad Market Chowk. pic.twitter.com/V3rBqO3nKf