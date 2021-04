फैक्ट चेक: गुजरात का नहीं है कोरोना में बदहाल हुआ ये सरकारी अस्पताल

भारत में कोरोना दिन पर दिन भयावह स्थति में पहुंचता जा रहा है. कई राज्यों के अस्पतालों में बेड की मारामारी, श्मशान घाट में चिताओं का अंबार और ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी खबरें लगातार आ रही हैं. इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य सेवा की बदहाली की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसे गुजरात का बताया जा रहा है. तस्वीर में एक खस्ताहाल बेड पर एक महिला सहित तीन मरीजों को देखा जा सकता, जिनमें से दो लेटे हुए हैं और एक ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठा हुआ नजर आ रहा है. तस्वीर के साथ तंज करते हुए दावा किया जा रहा है कि विकास का मॉडल कहे जाने वाले गुजरात के अस्पताल का ये हाल है.

तस्वीर के कैप्शन में यूजर्स लिख रहे हैं, "दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू गुजरात में....विकास मॉडल गुजरात के अस्पताल का हालत देखिए.... एक महिला के साथ दो पुरुष मरीज एक ही बेड पर...."

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा गलत है. ये तस्वीर गुजरात की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नागपुर के एक सरकारी अस्पताल की है. हालांकि कोरोना के बढ़ते कहर के चलते गुजरात में भी स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बिगड़ने की खबरें आ रही हैं.

इस तस्वीर को गुजरात का बताकर हजारों लोग फेसबुक और ट्विटर पर शेयर कर चुके हैं. वायरल पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

कैसे पता की सच्चाई?

तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें पता चला कि एक पत्रकार सहित कुछ वेरिफाइड ट्विटर यूजर्स ने इस तस्वीर को नागपुर के एक अस्पताल का बताया है.

This is from a hospital in #nagpur #Maharashtra #COVID19 pic.twitter.com/AdKrZNFYnU