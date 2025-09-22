फैक्ट चेक: पाक क्रिकेटर के ‘गन सेलिब्रेशन’ पर सूर्यकुमार यादव ने  उसे बताया आतंकी? ये रही सच्चाई

एशिया कप 2025 का 21 सितंबर को हुआ भारत-पाक मैच भी विवादों से घिर गया है. मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद अपने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ा और फिर फायरिंग का इशारा किया. इस कथित ‘गन सेलिब्रेशन’ से भारतीय फैंस भड़क गए और इस हरकत को शर्मनाक बताया.

भारत में नेताओं ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी. शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने लिखा कि फरहान ने साबित किया कि कैसे पाकिस्तानी आंतकवादियों ने पहलगाम में 26 मासूम लोगों को मारा.

इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर भारतीय टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक कथित बयान वायरल हो रहा है. वायरल पोस्ट के मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार से फरहान के अजीबोगरीब सेलिब्रेशन के बारे में सवाल पूछा गया. इसके जवाब में सूर्यकुमार ने कहा कि जिस देश की पहचान ही आतंकवाद हो, वहां के नागरिकों से सभ्यता की उम्मीद करना बेकार है.आतंक की धरती से आए खिलाड़ी, आतंकी जैसा ही बर्ताव करेंगे”.

सूर्यकुमार का बयान बताकर इस पोस्ट को फेसबुक और एक्स पर सैकड़ों लोग शेयर कर चुके हैं.

वायरल पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि सूर्यकुमार यादव ने ऐसा कुछ नहीं कहा है. उनके नाम पर वायरल हो रहा ये बयान फर्जी है.

पहली बात तो ये कि अगर सूर्या वाकई ऐसा कुछ कहते तो ये बहुत बड़ी खबर होती. मीडिया में इसके बारे में चर्चा हो रही होती. लेकिन सर्च करने पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें सूर्या के ऐसी किसी बयान का जिक्र हो.

रविवार के भारत-पाक मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो एशियन क्रिकेट काउंसिल के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. हमने ये पूरा वीडियो देखा. कहीं भी सूर्या ने ऐसा बयान नहीं दिया जो वायरल पोस्ट में लिखा है.

आजतक के स्पोर्ट्स एडिटर एडिटर निखिल नाज यूएई में चल रहे एशिया कप को कवर कर रहे हैं. उन्होंने भी हमें बताया कि सूर्य कुमार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.

हालांकि, सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात जरूर कही जो चर्चा में हैं. एक पत्रकार के सवाल पर सूर्या ने कहा कि “भारत-पाक (राइवलरी) प्रतिद्वंद्विता के बारे में सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता तब होती है जब दोनों टीमें 15-20 मैच खेलती हैं और कोई एक टीम 8-7 से आगे होती है तो उसे अच्छा क्रिकेट या राइवलरी कहते हैं. लेकिन जब एकतरफा नतीजे हों तो यह सिर्फ अच्छा क्रिकेट कहलाता है, राइवलरी नहीं."

इसके अलावा, एशिया कप 2025 में 14 सितंबर का भारत-पाक मैच भी विवादों की भेंट चढ़ गया था जब मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. इस मैच की जीत को सूर्यकुमार ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया था. रविवार के मैच के बाद भी दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाया.

