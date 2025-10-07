फैक्ट चेक: अक्षय कुमार ने पवन सिंह को दी महिलाओं की इज्जत करने की नसीहत? ये रही इस वीडियो की सच्चाई 

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है. दरअसल, 5 अक्टूबर को ज्योति अचानक पवन सिंह के लखनऊ स्थित घर पहुंच गईं, जहां उन्होंने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए और आत्महत्या करने की धमकी भी दी.

दोनों के बीच चल रहे विवाद के बीच बाॅलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में अक्षय बोलते हैं कि उन्हें आज इनसान होने पर शर्म आ रही है. वो भी एक बेटी के बाप हैं और उनका खून खौल रहा है. इसके साथ ही वो वीडियो में लोगों को महिलाओं की इज्जत करने की नसीहत भी देते हैं. इस वीडियो को शेयर करने वाले कई लोग कह रहे हैं कि ये बयान अक्षय ने पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले को लेकर दिया है.

वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, “देखिए पहली बार बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोला. महिलाओं का सम्मान करने के लिए शक्तिशाली ज्योति सिंह पवन सिंह के विवाद में.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो 2017 का है. उस वक्त अक्षय कुमार ने बेंगलुरु में नए साल के मौके पर महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर ये बयान दिया था.

Advertisement

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन अक्षय कुमार के एक्स हैंडल पर 5 जनवरी, 2017 की एक पोस्ट में मिला. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “बेंगलुरु की घटना को देख कर मुझे लगता है कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं, इनसान से जानवर बन रहे हैं, बल्कि हैवान बन रहे हैं, क्योंकि जानवर भी बेहतर हैं. वाकई शर्मनाक.” इससे एक बात तो यही साफ हो जाती है कि ये वीडियो कई साल पुराना है.

The Bangalore incident makes me feel we r evolving backwards,from humans to animals,rather beasts coz even animals are better!Truly shameful pic.twitter.com/FJwJ80Mkby — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 5, 2017

लगभग ढाई मिनट लंबे वीडियो में अक्षय कहते हैं कि, वो भी एक बेटी के बाप हैं और उन्हें अपने इनसान होने पर शर्म आ रही है. वो कहते हैं कि उन्हें टीवी के जरिए पता चला कि कैसे बेंगलुरु में नए साल के जश्न के मौके पर कुछ लोगों ने बीच सड़क में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जिसके चलते देख उनका खून खौल उठा.

वो आगे कहते हैं कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इनसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है. वीडियो में वो लड़कियों को ऐसी छेड़छाड़ की घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते हैं और उन्हें मार्शल आर्ट्स सीखने की नसीहत भी देते हैं.

Advertisement

हमें बेंगलुरु घटना पर अक्षय कुमार के बयान के बारे में छपी जनवरी 2017 की कई मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं जिनमें वायरल वीडियो के सक्रीनशाॅट्स भी देखे जा सकते हैं. दरअसल, नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर महिलाओं से हुई छेड़छाड़ की इस घटना पर कर्नाटक के तत्कालीन गृह मंत्री जी. परमेश्वरा ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि "ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं.” उनके इस बयान के बाद अक्षय कुमार समेत कई फिल्मी सितारों ने इस घटना पर आक्रोश जताया था और कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की.

अक्षय कुमार का ये वीडियो 2023 में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के बाद भी सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे के साथ वायरल हुआ था. उस समय भी आजतक ने इसकी सच्चाई बताई थी.

साफ है, बेंगलुरु में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना से संबंधित अक्षय कुमार के बयान को पवन सिंह-ज्योति सिंह विवाद के संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट - आशीष कुमार