फैक्ट चेक: यूपी पुलिस के इशारे पर लंगड़ाकर चलने लगा अपराधी? नहीं, वीडियो गुजरात का है

यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं. वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक लड़के को पकड़कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक पुलिस वाला लड़के के पास जाकर कुछ कहता है. इसके बाद लड़का लंगड़ाते हुए चलने लगता है.

लोगों की मानें तो यूपी पुलिस के इशारे पर अपराधी लंगड़ाकर चलने लगा. ऐसे ही एक वीडियो पर लिखा है - “अपराधी स्क्रिप्ट भूल गया था, दरोगा जी ने कान में कुछ कहा और फिर लंगड़ाना शुरू. यूपी पुलिस.” इसे फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि यूपी पुलिस अपराधी को स्क्रिप्ट बताना भूल गई थी. इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो यूपी नहीं, बल्कि गुजरात के आनंद का है.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये न्यूज 24 के 9 सितंबर के एक एक्स पोस्ट में मिला. यहां इस वीडियो को गुजरात का बताया गया है. साथ ही ये भी लिखा है कि वीडियो में नजर आ रहा लड़का रेप का आरोपी है.

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें इससे संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मामला आनंद के आंकलाव थाने का है. पुलिस ने आंकलाव के नवाखल गांव में रहने वाली पांच साल की बच्ची की हत्या और रेप के आरोप में 22 साल के अजय पढियार को गिरफ्तार किया था. वायरल वीडियो इसी मामले में एक पेशी के दौरान का है.

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अजय ने कुबूल किया है कि वो भुट्टा खिलाने के बहाने बच्ची को बाइक पर बैठाकर ले गया. इसके बाद उसने बच्ची का रेप और मर्डर किया और शव को मिनी नदी में फेंक दिया. पेशी के दौरान का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं.

इसके अलावा यूपी पुलिस फैक्ट चेक ने भी वायरल पोस्ट को भ्रामक बताया है. आनंद पुलिस ने भी एक्स पोस्ट के जरिए इस मामले में गिरफ्तारी की जानकारी दी थी.

इस तरह से ये साफ हो जाता है कि जिस वीडियो को लेकर यूपी पुलिस पर तंज किया जा रहा है वो असल में गुजरात का है.

