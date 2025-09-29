scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: बिहार में बीजेपी नेता को पहनाई गई साड़ी? नहीं, असली मामला कुछ और है 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा है कि बिहार में एक बीजेपी नेता से नाराज लोगों ने उसे साड़ी पहनाई. आजतक के फैक्ट चेक में जानिए इस वायरल वीडियो उसे लेकर किए जा रहे दावे की सच्चाई.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बिहार में एक बीजेपी नेता से नाराज लोगों ने उसे साड़ी पहनाई.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये हाल ही का मुंबई से सटे डोम्बिवली का वीडियो है जहां पीएम मोदी की आपत्तिजनक फोटो शेयर करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कांग्रेस नेता को साड़ी पहना दी थी.

बिहार चुनाव के संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दावा है कि बिहार में एक बीजेपी नेता से नाराज लोगों ने उसे साड़ी पहनाई. वीडियो में सरेआम कुछ लोग मिलकर एक आदमी को जबरन साड़ी पहनाते दिख रहे हैं.  

वीडियो के साथ लोग लिख रहे हैं, “बिहार से शुरुआत हो गया है भाजपा नेता को पहनाया गया साड़ी. बस अब पूरे भारत भर में देखना बाकी है”. 

वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसी दावे के साथ शेयर किया जा रहा है. 

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो बिहार का नहीं बल्कि मुंबई से सटे डोम्बिवली का है जहां एक कांग्रेस नेता को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साड़ी पहना दी थी. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के बारे में सर्च करने हमें इस घटना से संबंधित हाल की कई खबरें मिलीं. नवभारत टाइम्स की 26 सितंबर, 2025 की खबर में बताया गया है कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति डोम्बिवली से वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश उर्फ मामा पगारे हैं.

खबर के मुताबिक, 73 साल के पगारे ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक आपत्तिजनक फर्जी तस्वीर शेयर की थी. पगारे ने जो फोटो शेयर की थी उसमें पीएम मोदी को साड़ी पहने हुए दिखाया गया था. 

इससे बीजेपी के लोग भड़क गए. बीजेपी की कल्याण यूनिट ने पगारे को घेर लिया और जबरन साड़ी पहना दी. ये घटना तब हुई थी जब वो एक अस्पताल से बाहर निकल रहे थे.

इस घटना के बाद पगारे का रक्तचाप बढ़ गया और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वीडियो वायरल हो जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था. कांग्रेस ने इसका विरोध किया था. राहुल गांधी ने भी फोन पर बातचीत कर पगारे का हालचाल लिया था. 

यहां ये बात साफ हो जाती है कि वीडियो का बिहार से कोई संबंध नहीं है. 

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
