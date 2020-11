फैक्ट चेक: बीजेपी के खाली मंच पर बैठे कुत्ते की ये तस्वीर है फर्जी

बिहार चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर होने लगी है. तस्वीर में एक खाली मंच पर बीजेपी के झंडे लगे दिख रहे हैं और मंच पर सिर्फ एक कुत्ते को बैठे देखा जा सकता है. तस्वीर को बिहार चुनाव से जोड़ा गया है और तंज करते हुए कहा जा रहा है कि अब बीजेपी नेताओं के भाषण सुनने में लोगों की दिलचस्पी नहीं है.

तस्वीर को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया यूज़र्स लिख रहे हैं, "जली को आग कहते है बुझी को राख कहते है जिस बात को सुनकर कान पक जाये उसे मन की बकवास कहते हैं, बिहार चुनाव".

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है. असली तस्वीर में बीजेपी के झंडे और बैनर नहीं हैं और ये तस्वीर पांच साल से ज्यादा पुरानी है.

इस तस्वीर को बिहार चुनाव से जोड़ते हुए जमकर शेयर किया जा रहा है. पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

क्या है सच्चाई?

तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें नवंबर 2015 की एक ट्विटर पोस्ट मिली. इस पोस्ट में असली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था. असली तस्वीर में बीजेपी के नहीं बल्कि लाल रंग के झंडे देखे जा सकते हैं. इस ट्विटर पोस्ट के कैप्शन में केरल और सीपीआईएम से जुड़े हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है. तस्वीर में एक लाल रंग का बोर्ड भी रखा हुआ दिख रहा जिस पर मलयालम भाषा में कुछ लिखा हुआ है.

खोजने पर सामने आया कि असली तस्वीर में जो झंडे दिख रहे हैं वो All India Federation of Anganwadi Workers and Helpers (AIFAWH) के झंडे हैं. AIFAWH सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन (CITU) द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया एक संगठन है. हमें इस तरह के झंडे कुछ और तस्वीरों में भी दिखे.

इनमें से एक तस्वीर को फेसबुक पर जुलाई 2015 में शेयर किया गया था जिसे केरल में AIFAWH के प्रदर्शन का बताया गया था. इससे ये कहा जा सकता है कि वायरल तस्वीर संभवत: केरल की है और इस मंच को AIFAWH की ओर से किसी विरोध-प्रदर्शन के लिए बनाया गया होगा. असली तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके अगस्त 2015 में भी फेसबुक पर शेयर किया गया था.

यहां साबित हो जाता है कि वायरल तस्वीर में छेड़छाड़ की गई है. ये तस्वीर संभवत: केरल की है और पांच साल से ज्यादा पुरानी है. इसका बिहार चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है.